Отечественная Ассоциация птицеводов призывает правительство ограничить импорт заморской птицеводческой продукции, намекая, что потоки заграничной курятины могут привести к упадку нашей отрасли. Поэтому профильное объединение требует ввести квоты на импортные поставки.

Иначе повышение цен будет не за горами, поясняет детали происходящего председатель Ассоциации производителей и экспортеров продуктов местной птицеводческой отрасли Мурват Гасанли. Как выяснилось, причин для повышения цен на куриные окорочка и яйца сложилось сейчас достаточно. Все эти основания Гасанли собрал воедино и представил правительству, где уже создана рабочая группа для мониторинга причин повышения цен.

Известно же, что 15 июля премьер-министр Али Асадов подписал постановление о создании целого трудового коллектива из госчиновников, чтобы те поработали над «снижением инфляции до приемлемого для экономического роста уровня». Другая задача этой целевой группы – «улучшить аналитическую и мониторинговую систему для анализа и оценки инфляции и ее причин». Кроме этого, нынешние меры призваны укрепить межведомственное сотрудничество в этом русле работ.

Поэтому птицеводы решили облегчить работу чиновникам и выступили со своими предложениями – что предпринять и на что обратить внимание, чтобы прайс на их продукцию оставался стабильным. Ведь курятина постепенно вытесняет из рациона населения рекордно подорожавшее мясо, а если и она подорожает, людям придется совсем уже туго. По словам Гасанли, ведущие к подорожанию проблемы азербайджанских птицефабрик за последние месяцы сильно обострились. Все они могут привести к понижению производства, а это верный путь к повышению цен, к тому же сложности коснутся и смежных этой сфере отраслей.

«Сейчас мы уже наблюдаем некоторый спад в селекционной сфере, — поясняет руководитель объединения. – Если не принять незамедлительные меры, может произойти коллапс сразу в нескольких сферах, которые на данный момент уже пустили прочные корни в нашей стране. Ведь мало того, что мы испытываем сложности в селекционной сфере, проблемы для местных производителей создает еще и массовый импорт в страну мяса бройлеров и яиц. Поэтому птицеводы призывают правительство ввести, наконец, квоты на импортную продукцию. Зачем нам ввозить зарубежное, если внутреннее производство и спрос покрывает, и на экспорт наша продукция вывозится?».

Собеседник утверждает, что местные бройлерные хозяйства могут производить до 14-15 тыс. тонн мяса птицы ежемесячно, или 180 тыс. тонн в год. И это больше внутренней потребности – она у нас не превышает 140 – 160 тыс. тонн. Кроме этого, он считает, что местные птицефабрики могут покрывать спрос в племенных и столовых яйцах на 100 и 140 процентов. Но мешает ввоз из-за границы зачастую не самого хорошего качества. Впрочем, импорт не радует наших птицеводов уже давно, и ассоциация периодически добивается таможенных ограничений.

Например, летом прошлого года это объединение добивалось прекращения ввоза белорусской курятины. Впрочем, проблема состояла не столько в импорте, но и более высокой себестоимости продукции наших бройлеров– местный бизнес не может конкурировать с более дешевой продукцией из стран СНГ, а дорожающие корма увеличивают издержки азербайджанских птицеводов. По оценкам аналитика отрасли Бориса Беленького, стоимость кормов в себестоимости куриного мяса достигает 65 процентов, поэтому рост цен на зерновые на мировых рынках разгоняет цены внутри страны.

Экспорт азербайджанской курятины и раньше страдал от сравнительно более высокой себестоимости еще до пандемии. Подорожание кормов и прочих ввозимых ингредиентов из-за резкого роста цен на зерновые вовсе усугубило ситуацию. Местная дорожающая продукция теряет конкурентность не только на зарубежном рынке, но и на внутреннем рынке, поэтому импорт зарубежной дешевой продукции наши производители воспринимают весьма болезненно.

Как информируют в Ассоциации производителей и экспортеров, дополнительные ввозные пошлины не распространяются на импорт из стран СНГ. «Пользуясь этим, турецкая компания Hastavuk импортирует в Азербайджан большое количество суточных цыплят по низким ценам, выдавая продукт за грузинский. По информации Госкомстата, за 6 месяцев текущего года сюда ввезли 9 млн 964 тыс 657 живых домашних цыплят весом не более 185 граммов на 5 млн 752,31 тыс. долларов. Кроме того, массово ввозятся оплодотворенные яйца для инкубации. За 5 месяцев текущего года ввезли 10 млн 732,92 тыс. инкубационных яиц на 8 млн 468,12 тыс. долларов».