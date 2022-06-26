Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался в адрес руководителей лиг, которые не хотят увеличить количество команд до 18.

«Все хотят проводить больше кубковых матчей, но ни на какие уступки не идут. Клубы хотели 10 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Матчей будет восемь – это подходящее число. В национальных чемпионатах должно быть по 18 клубов, но руководители не соглашаются. Они должны также понять, что два внутренних кубка – это слишком много», — передает слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.