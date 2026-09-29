Находящийся с визитом в Иране заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, на встрече обсуждалось развитие ирано-азербайджанских связей.

Отмечается, что развитие автомобильных, воздушных и железнодорожных маршрутов создает основу для укрепления связей между Тегераном и Баку.

Было подчеркнуто укрепление транспортных и коридорных маршрутов и использование имеющихся возможностей.

Напомним, что вчера в рамках визита в Иран делегации, возглавляемой Ш.Мустафаевым, состоялась встреча сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.