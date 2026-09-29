Правительство Великобритании пошло на существенное ужесточение экспорта продукции военного назначения в Израиль, заморозив и отклонив в общей сложности более 80 лицензий, сообщает издание The Jewish Chronicle. Новые ограничения последовали за резкими заявлениями британских политиков на партийном съезде в Ливерпуле, где было официально объявлено о «перезагрузке подхода к израильско-палестинскому конфликту».

Как сообщил министр Великобритании по делам Ближнего Востока Стивен Даути, к настоящему моменту Лондон приостановил или полностью отклонил более 80 экспортных лицензий на товары, которые могут быть использованы ЦАХАЛом в секторе Газа.

Текущие показатели почти в три раза превышают объемы ограничений, введенных в сентябре 2024 года. Тогда, при лейбористском правительстве Кира Стармера и министре иностранных дел Дэвиде Лэмми, было заморожено около 30 лицензий из примерно 350 действующих. В тот период британские власти подчеркивали, что речь не идет о полном оружейном эмбарго, а под санкции попадает в первую очередь наступательное вооружение.

С тех пор ситуация кардинально изменилась: британское ведомство отклонило более 50 новых заявок. По словам Даути, он лично изучил каждую лицензию, чтобы исключить попадание британской продукции в системы вооружений, задействованные в Газе.

Ужесточение проверок стало результатом решений от 8 сентября, когда правительство Великобритании ввело санкции в отношении предприятий на Западном берегу и квалифицировало израильское присутствие на этих территориях как незаконное. Это создало так называемый «механизм двойного замка» при рассмотрении экспорта: оценка рисков нарушений международного гуманитарного права и также проверка соответствия поставок критериям законности оккупации.

При этом Даути подчеркнул, что Соединенное Королевство «могло бы сделать еще больше» для ограничения поставок.

Наиболее острые споры среди британских политиков вызвало исключение из-под экспортных ограничений деталей для истребителей F-35. Хотя прямые поставки готовых самолетов в Израиль заблокированы, производство и отправка британских комплектующих в общий международный пул запчастей продолжаются.

Стивен Даути выступил в защиту этого решения, заявив, что изъятие британских компонентов из глобальной цепочки поставок способно нанести тяжелейший удар по всей международной программе и подорвать национальную безопасность Великобритании и ее союзников. Он также напомнил, что данный вопрос уже становился предметом разбирательств в судах.

Однако позиция правительства встретила критику со стороны парламентского Комитета по иностранным делам. Его председатель Эмили Торнберри заявила на панели Совета по арабо-британскому взаимопониманию, что продолжение поставок — это вопрос политики, а не права. Она предложила перенять опыт Нидерландов и поставлять детали на сборку в США, а также маркировать контейнеры с британскими комплектующими надписью «Не для использования в Израиле». По мнению Торнберри, такой подход позволит Великобритании выполнять обязательства перед союзниками по программе F-35, юридически и фактически блокируя установку британских узлов на истребители, передаваемые ЦАХАЛу.

Несмотря на официальные заявления о заморозке лицензий в 2024 году, расследование газеты The Guardian показало существенный разрыв между декларируемой политикой и фактической торговлей. Анализ таможенных данных показал, что британские компании продолжали отправлять в Израиль тысячи наименований продукции военного назначения. С момента введения первоначальных ограничений из Великобритании было экспортировано: 8 630 единиц военной продукции по категории «бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичные боеприпасы и их части»; 4 отдельные партии объемом 146 единиц под кодом «танки и прочие самоходные боевые бронированные машины, с вооружением или без него, и их части».

Переход к более жесткому курсу в отношении Израиля окончательно оформился под руководством нового премьер-министра Энди Бёрнема. Министр иностранных дел Эд Милибэнд выступил с резонансной речью на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, встреченной бурными аплодисментами делегатов.

Милибэнд резко осудил действия израильских властей в секторе Газа, заявив о наличии свидетельств «военных преступлений», и поддержал решение правительства в Лондоне ввести запрет на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу.

Британский дипломат признал, что эти шаги стали ответом на масштабный внутренний запрос: миллионы жителей Соединенного Королевства, включая растущую мусульманскую общину страны, выражают возмущение эскалацией конфликта. «Мы слышим вас. Вы были правы», — заявил Милибэнд. (israelinfo.co.il)