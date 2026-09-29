Турецкая прокуратура сняла ограничения на активы 45 компаний и 19 фондов на фоне кризиса инвестиционных фондов, затронувшего более 450 тыс. инвесторов. Решение принято после отставки замглавы правящей партии Эрдогана на фоне обвинений в ее биржевых операциях.

Прокуроры Турции сняли ограничения на активы компаний и фондов, фигурирующих в расследовании кризиса вокруг инвестиционных фондов страны. Более 450 000 инвесторов владеют долями в фондах на сумму свыше 18 млрд долларов, которые сейчас ликвидируются.

В рамках расследования деятельности инвестиционных фондов и подозрений в манипулировании рынком власти, по словам министра юстиции Акына Гюрлека, в выходные заморозили активы 46 юридических лиц, 18 фондов и 42 физических лиц.

После новой оценки, проведённой Советом по рынкам капитала, Канцелярия главного прокурора Стамбула сняла ограничения с 45 компаний и 19 фондов. Меры в отношении физических лиц остаются в силе.

Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек заявил, что приоритетом является защита инвестиций, занятости, производства и экспорта. По его словам, судебные процедуры в отношении тех, чья деятельность искажала рыночную ситуацию, будут продолжены, тогда как люди и компании, не связанные с этими операциями, не столкнутся с санкциями.

Решение последовало за отставкой Фатмы Бетюль Саян Каи, заместителя председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В субботу поздно вечером она сообщила, что попросила об отставке на фоне углубляющегося кризиса инвестиционных фондов.

Кая, занимавшая пост министра по делам семьи и социальной политики Турции с 2016 по 2018 год, ушла с должности после обвинений в продаже акций на десятки миллионов долларов незадолго до обвала фондового рынка. Представитель ПСР Омер Челик заявил в воскресенье, что Эрдоган принял её отставку.

«Мы заявляем, что все, кто причастен к нарушениям, коррупции, злоупотреблениям или любым действиям, наносящим ущерб, понесут ответственность», – добавил Челик.

Турецкий фондовый рынок резко просел 16 сентября на фоне подозрений в манипулировании ценами на акции с участием нескольких инвестиционных фондов.

Представитель оппозиционной Новой партии Зейнель Эмре утверждает, что Кая получила около 1,3 млрд турецких лир (23,3 млн евро), продав акции незадолго до обвала. По словам Эмре, Кая приобрела эти бумаги, большинство из которых принадлежали судостроительной компании Özata Denizcilik, за 63,4 млн лир (1,1 млн евро) в апреле.

Эмре поставил под сомнение сроки сделок, заявив, что Кая могла получить заблаговременную информацию о надвигавшейся турбулентности на рынке.

Кая напрямую на обвинения не ответила. Она заявила, что уходит, чтобы претензии могли быть «прояснены», и попросила прощения у Эрдогана, который одновременно возглавляет ПСР.

Кризис начался после того, как ужесточённые правила, введённые Советом по рынкам капитала 28 августа, привели к выводу средств из ряда инвестиционных фондов. Некоторые из них владели крупными пакетами акций с низкой ликвидностью, что осложняло быструю продажу без резкого давления на цены. По мере того как фонды испытывали сложности с удовлетворением заявок на вывод денег, давление продаж усиливалось, и турецкие акции резко упали 15 и 16 сентября.

17 сентября Совет по рынкам капитала (SPK) решил ликвидировать 131 фонд, принадлежащий компаниям Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus и Bulls Portfolio.

Ситуация на рынке побудила Канцелярию главного прокурора Стамбула начать расследование.

Турецкие власти проверяют, не были ли стоимости фондов искусственно завышены. По сообщениям СМИ, стоимость затронутых фондов превышает 18 млрд долларов (15,7 млрд евро).