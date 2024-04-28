Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что не боится возможного введения против него американских санкций из-за инициированного им закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Я с большим удовольствием дождусь, что за санкции введут против меня, чтобы создался в мире первый прецедент, согласно которому на законодателя накладывают санкции из-за инициирования закона», — сказал Мдинарадзе, отметив, что отношение между Тбилиси и Вашингтоном нуждаются в пересмотре. Он призвал Белый дом отменить визовый режим для граждан Грузии, ввести режим свободной торговли, а также наладить прямое авиасообщение между государствами.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент. В сопроводительной записке говорилось, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, чьи доходы поступают из-за рубежа.