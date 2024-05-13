Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену, который посетит Тбилиси 14 мая, во встрече. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Была озвучена просьба в связи со встречей [О’Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом», — сказал Кобахидзе. Он выразил надежду, что на его встрече с помощником госсекретаря США речь зайдет об установлении прямого авиасообщения между странами.

Кроме того, премьер исключил вероятность возникновения в республике «майдана» по украинскому сценарию, так как у нынешней оппозиции нет для этого сил. «Конечно же, такой сценарий в Грузии не состоится. У такого политического меньшинства, которое вместе со всем полностью дискредитировано, нет ресурса для этого. <…> Я хочу вам напомнить, что тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия», — сказал Кобахидзе.