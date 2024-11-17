Прокуратура Израиля намерена предъявить официальные обвинения помощнику премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Элиэзеру Фельдштейну и еще одному фигуранту дела об утечке секретных документов. Об этом ведомство сообщило в воскресенье, 17 ноября.

Кроме того, прокуратура запросила продление срока содержания подозреваемых под стражей на пять дней. За этот период ведомство собирается предъявить обвинительное заключение, а также ходатайствовать о том, чтобы двое фигурантов оставались под стражей до окончания судебного разбирательства из-за масштаба дела и его деликатности.

Помощника Нетаньяху подозревают в том, что он передал нескольким СМИ конфиденциальный документ с целью заставить общественность поверить, что антиправительственные протесты в стране укрепляют радикальное исламистское движение ХАМАС, поясняет газета The Jerusalem Post.

По версии стороны обвинения, 6 сентября иностранные СМИ опубликовали статьи о позиции ХАМАС по переговорам об освобождении заложников. В материалах использовались секретные данные и документы, незаконно изъятые из систем разведки Армии обороны Израиля, следует из судебных документов.

Фельдштейн был арестован 2 ноября, как и еще четверо подозреваемых, которых являются сотрудниками службы безопасности. Их имена не раскрываются. Некоторые из подозреваемых позднее были переведены под домашний арест, однако помощника премьера это не коснулось. (DW)