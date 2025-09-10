Во Франции начались массовые протесты против экономической политики правительства, сообщает BFMTV.
Демонстрации проходят в рамках движения «Заблокируем все», организованного через социальные сети в знак несогласия с бюджетным планом бывшего премьер-министра Франсуа Байру.
Акции охватили Париж, Марсель, Тулузу и ряд других городов.
Протестующие возводят баррикады, поджигают мусорные баки, полиция предпринимает меры для разгона демонстраций.
В ходе массовых акций протеста пострадали четверо сотрудников службы безопасности. Полиция задержала 295 участников протестов. В Лионе для разгона демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ.