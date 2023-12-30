После начала переговоров о вступлении в Европейский союз, в 2024 году Молдова получит около 300 миллионов евро. Часть этих денег будет кредитами, другая будет выплачена в виде грантов, сообщает ziua.md.

“Мы будем вести переговоры. В 2024 году мы ожидаем поток примерно в 300 миллионов евро. Очевидно, что часть этих средств должна пойти на финансирование дефицита бюджета”, — заявил депутат ПДС, председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

По его словам, помимо покрытия дефицита бюджета, который в следующем году составит 15,8 млрд леев, европейские деньги будут также использованы для финансирования проектов по энергоэффективности и инвестиций в учебные заведения страны.

Европейский совет принял решение начать переговоры с Республикой Молдова и Украиной 14 декабря, после получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне 2023 года.