Со вчерашнего дня лесные пожары охватили три провинции на западе Турции:

▪️ Измир;

▪️ Курортный Кушадасы;

▪️ Портовой Чанаккале.

Самый крупный из пожаров в поселении Мендерес в Измире. Для движения автомобилей закрыта трасса Сельджук-Кушадасы.

Всего в тушении этих пожаров задействованы ок. 1.000 человек, 11 самолетов, 27 вертолетов, 171 единица наземной и строительной техники. Минобороны Турции направило дополнительно 5 вертолетов на помощь пожарным. В рамках мер предосторожности эвакуированы жители одной деревни (TRT Haber).