Несмотря на заявления властей Армении о том, что Карабах – это Азербайджан, армянская церковь продолжает подогревать реваншистские настроения среди армян, разжигая ненависть и вражду к азербайджанскому народу. Так, выступая по поводу наступления Пасхи, католикос всех армян Гарегин II отметил, что «пораженческое и немощное мышление недопустимы для Армении и армянского народа».

Как отметил Гарегин II, «воскресение Христа – поддержка и опора для армянского народа, чтобы мужественно и не теряя надежды решить все проблемы, стоящие перед страной».

«Это особенно важно в сложный послевоенный период, когда противник занял Нагорный Карабах и изгнал оттуда армянское население, когда не прекращаются экспансионистские и провокационные заявления Азербайджана, угрозы безопасности Армении», — заявил католикос.

По его словам, «продолжаются унижения взятого в заложники военно-политического руководства Нагорного Карабаха и сынов Родины, незаконно удерживаемых в плену, попираются права армянского населения Нагорного Карабаха, ведется неприкрытая политика присвоения и уничтожения там армянского культурного наследия».

Подчеркнув, что священный долг армянского народа – преодолеть разногласия, приступить к заживлению ран и укреплению страны Гарегин II отметил, что «могила, вырытая для армян злом, всегда будет оставаться пустой, потому что на каждую Голгофу они проходят с верой в возрождение».

Как видим католикос, не стал говорить в Пасху о христианских ценностях мира, добрососедства и любви к ближнему, а пропагандировал идеи реваншизма и вражды к Азербайджану. Хотя, согласно христианской религии, Воскресение Христа дало начало новому будущему и новой жизни, Гарегин II призывает решить проблемы, стоящие перед страной и укреплять Армению.

При этом он не говорит ни слова о том, что решение сегодняшних проблем Армении лежит через нормализацию отношений с Азербайджаном. Наши страны хоть медленно, но все же движутся в сторону подписания мирного соглашения. Но вместо поддержки этого процесса, армянская церковь напоминает своей пастве о потере Карабаха и «изгнании» карабахских армян, а также об «уничтожении» их культурного наследия.

Хотя мировое сообщество уже признало тот факт, что Азербайджан освобождал свои международно признанные территории, которые между прочим уже признаны самой Арменией. А что касается «изгнания» карабахских армян, то большинство их сами заявили, что не хотят жить в составе Азербайджана. К слову, власти Азербайджана до сих пор призывают карабахских армян вернуться обратно.

Тем самым католикос, задачей которого должно быть объединение людей, призывы к миру и улучшению жизни, выступает с воинственными заявлениями в адрес Азербайджана, оставаясь верным сущности армянской церкви. Ведь вся история армянской церкви наглядно и без прикрас показывает, что она подстрекала своих прихожан к ненависти и войне с соседними народами и государствами.

Именно армянская церковь является одним из главных виновников того, что сегодня Армения оказалась в катастрофической ситуации, когда ее судьбу решают не ее власти и народ, а внешние игроки. А пасхальная проповедь Гарегина II с обвинениями в адрес Азербайджана наглядно демонстрирует каким армянская церковь видит будущее Армении. И вряд ли «могила, вырытая для армян злом, всегда будет оставаться пустой»…