С первых же дней варварского вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля украинскую общественность, наряду с абсолютной поддержкой украинцами в этой ситуации израильтян, подвергшихся такому же, как и сама Украина, нападению со стороны кровожадных соседей, волновал вопрос: а не уменьшится ли теперь военная и финансовая поддержка Украины со стороны западных союзников? Многие эксперты прогнозировали понижение внимания Запада к украинской войне, на то же рассчитывал и противник, активно, как теперь уже становится ясно даже осторожным в своих оценках западным политикам, поддержавший, более того, вероятно, оказавший не только помощь оружием, но и направивший свои ЧВК и инструкторов для обучения террористов и планирования террористической операции против Израиля.

Но ожидания путинского режима не оправдались, попытки российской власти всеми способами отвлечь внимание от Украины в который раз оказались тщетны и вызвали обратный эффект — лидер свободного мира, главный союзник и Украины, и Израиля в борьбе против агрессии и насилия американский президент Джо Байден предложил формулу объединенного, в едином пакете, оказания помощи этим двум странам, борющимся в том числе и за свободу всего цивилизованного человечества, оказавшимся по воле судьбы на переднем фронте противостояния добра и зла, демократии и диктатуры. Администрация президента США решила запросить у Конгресса средства в размере более $100 млрд, из которых $60 млрд предназначены на оказание помощи Украине и $14 млрд на поддержку Израиля.

Старый мудрец подкрепил свое предложение обращением к нации, которое можно расценить как историческое — фундаментальное и программное. Наверное, не было со времен Второй Мировой войны в американской истории обращения президента страны к нации сильнее этого. Содержание речи, тональность, расставленные акценты подчеркивали историческую значимость и актуальность обращения, чрезвычайность сложившейся в мире политической ситуации. Переживший сильное потрясение в ходе своего визита в Израиль, лидер самой могущественной страны мира увидел в жестоких убийствах и зверском насилии над людьми повторение событий, которые происходят в Украине на протяжении 20 месяцев войны с российскими оккупантами. Увиденное в Израиле ввергло убеленного сединами политика в шок – он констатировал общность ХАМАСа и Путина, стремящихся «уничтожить соседние демократические режимы»: «ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».

Байден, наконец, вынужден был признать громогласно, на всю Америку и на весь мир: «Мир переживает переломный момент, проходит битва между мировыми демократиями и автократиями». И объяснил американской нации, почему США обязаны поддержать две демократии, оказавшиеся в фарватере борьбы с тираниями. Не только потому, что Америка лидер свободного мира и самая могучая и богатая страна планеты, но и потому, что поддержка обеих стран «жизненно важна для национальной безопасности Америки». «История учит нас, что, когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не несут расплаты за агрессию, это влечет новый хаос и смерть, новые разрушения. Они не останавливаются, и цена и угрозы Америке и миру возрастают», – заявил Джо Байден. Он напомнил о том, что недавно бывший президент России (Медведев) назвал Эстонию, Латвию и Литву балтийскими провинциями России. По словам президента Байдена, если США отвернутся от Украины и Израиля, то они поставят под угрозу американское лидерство, на котором зиждется мировая стабильность, союзнические отношения, которые обеспечивают безопасность США и американские ценности.

Байден одновременно, перед тем как запросить многомиллиардную помощь Украине и Израилю, заручился поддержкой американской нации, чтобы сломить сопротивление части конгрессменов, выступающих против оказания помощи Украине. Байден объяснил народу, среди части которого тоже наблюдается падение уровня поддержки идеи выделения значительных средств на помощь Украине, что военная помощь Украине помогает создать рабочие места в Америке. «Мы отправляем Украине технику, лежащую у нас на складах. И когда мы используем деньги, предоставленные Конгрессом, мы за этот счет пополняем наши собственные запасы новым оборудованием, оружием, защищающим Америку и изготовленным в Америке», — пояснил президент США.

Это было первое прямое обращение президента Байдена к американцам с начала российского вторжения с объяснением важности поддержки Украины. Вернувшемуся из Израиля с уверенностью, что войну в центре Европы и на Ближнем Востоке развязали одни и те же силы, Байдену необходимо было пресечь скептические голоса некоторых конгрессменов и подобные настроения в общественном мнении США.

А слова в заключение речи — «Мы не можем и не позволим террористам из ХАМАС, тиранам типа Путина взять верх. Я этого не допущу! Мы не можем забыть о том, кто мы. Мы – Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, чего мы не могли бы добиться», — стали вызовом России и его покровителям и заявкой на возвращение Америки в большую политику. Мир услышал в голосе Байдена стальные нотки и волю Рузвельта и Рейгана к победе над вселенским злом.