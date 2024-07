В Киеве при поддержке Офиса Президента Украины проходит мультимедийная выставка The Will to Win – «Воля к победе», посвященная участию украинских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, цель которой подчеркнуть несокрушимую волю украинцев к победе, сообщает #.

Слоган The Will to Win стал лозунгом участия Украины в Олимпийских играх. Украина — первая страна в мире, которая в условиях полномасштабной войны отправляет делегацию своих спортсменов на Олимпиаду.

Героями выставки стали выдающиеся украинские спортсмены:

Виктория Оноприенко — гимнастка и чемпионка Европы, чей отец защищает Украину на фронте.

Жан Беленюк — олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля, активно информирующий мировое сообщество о подлинном лице «русского мира».

Александра Паскаль — восьмилетняя гимнастка, награжденная отличием «Мужество во время войны» акцией «Дети-герои».

Юлия Левченко — легкоатлетка из Бахмута, уничтоженного русскими оккупантами.

Марина и Владислава Алексеи — бронзовые призеры летних Олимпийских игр — 2020 из Харькова. Бассейн, в котором сестры тренировались, был поврежден из-за российских обстрелов.

Сергей Стаховский — теннисист и экс первая ракетка Украины, который после полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Выставка The Will to Win стала символом стойкости украинского народа. Каждый экспонат и каждая история напоминают о том, через какие испытания проходят украинские спортсмены, продолжая бороться за свою страну и свою мечту. Они являются примером мужества и силы духа для всего мира.

Стоит обратить внимание на Александру Паскаль, которая в 2022 году в результате российского ракетного удара по Затоке в Одесской области Александра потеряла ногу. После протезирования и реабилитации она продолжает активно заниматься художественной гимнастикой.

С начала полномасштабного военного вторжения российская агрессия унесла жизни уже 455 спортсменов и тренеров. Современные спортивные арены, молодежные центры и другие физкультурно-спортивные объекты подвергаются ежедневным обстрелам. Разрушено и повреждено 518 объектов спортивной инфраструктуры Украины, в том числе 15 спортивных объектов, имеющих статус олимпийских, паралимпийских тренировочных баз.

Как известно, российские и белорусские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с Вооруженными Силами России. Некоторые из них находятся на действительной службе в российской армии. То есть они являются соучастниками преступлений Кремля в Украине. Более 570 российских и белорусских спортсменов включены в список тех, кто поддерживает агрессивную войну России против Украины. Мировое сообщество должно осознавать и делать все возможное, чтобы каждый российский или белорусский спортсмен, поддерживающий агрессивную войну, был исключен из международного спорта!

Путинский режим стремится к завоеванию и контролю не только над Украиной, но и за ее пределами, создавая угрозу стабильности и безопасности Европы и всего мира. Поэтому сегодня для Украины как никогда необходима активная солидарная поддержка международного сообщества. Украинцы нуждаются в мощной военной помощи, включая противовоздушную, противоракетную оборону, современное вооружение и боеприпасы. Международное сообщество должно выступить единым фронтом в поддержке Украины против российской агрессии. Солидарность и координация усилий в области санкций, военной и гуманитарной помощи сделают возможным остановить кремлевских завоевателей и восстановить мир и стабильность в регионе.