В Азербайджанском национальном музее искусств открылась выставка «Искусство каллиграфии», которая организована турецкой компанией Albayrak Group и информационным агентством АМИ Trend при поддержке TurkicWorld и Alport Baku. В экспозиции представлено более 40 работ.

Искусство каллиграфии является частью богатого культурного наследия исламской цивилизации и сохраняет свое уникальное место среди традиционных искусств до наших дней. Каллиграфия – искусство изображения слова, доведенное в арабских странах до высшей степени совершенства. В результате сложилась целая литературная традиция, в которой тайны каллиграфии на протяжении столетий передавались от мастеров к ученикам. Каллиграфы по сей день остаются одними из самых уважаемых художников в исламских обществах.

Компания Albayrak Group на протяжении около десяти лет реализует ряд культурных проектов, которые представляются на мировых площадках. Один из таких проектов объединяет опытных мастеров и молодых любителей искусства каллиграфии, чьи работы ежегодно демонстрируются в различных странах.

Выставка «Искусство каллиграфии» в Баку продлится до 15 октября. Вход на выставку свободный.