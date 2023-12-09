В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие персональной выставки «Диалог со временем», посвященной 95-летию народного художника Тофика Агабабаева, удостоенного орденом«Шохрат».

Как сообщает #, на выставке, организованной Министерством культуры Азербайджанской Республики и Национальным музеем искусств, представлено около 5 0 произведений художника, отражающих разные периоды его творчества.

На выставке демонстрируются как живописные, так и графические работы, а также образцы декоративно-прикладного искусства из стекла и керамики из коллекций Национального музея искусств Азербайджана, Государственной картинной галереи Азербайджана и Музейного центра «Хазар».

Посетители смогут увидеть портреты выдающихся государственных деятелей, писа телей, известных художников и ученых. К числу известных образов, созданных художником, относятся Шах Исмаил Хатаи, Мухаммед Фузули, Ильяс Афендиев, Расим Бабаев, Иззат Оруджева. Источником вдохновения для художника всегда был и остается родной Абшерон и на выставке можно увидеть графические и живописные работы, раскрывающие самобытность этого края. Большой декоративной выразительностью отличаются его произведения в керамике и стекле. На выставке демонстрируется керам ический триптих «Азербайджанская лирика», который отличается удивительной гармонией формы и художественного обобщения.

Охватывая яркий творческий путь Тофика Агабабаева, начавшийся в 1950-х годах, выставка предоставит возможность зрителю осознать его вклад в азербайджанское искусство, насладиться силой воздействия проникнутого национальным звучанием и любовью к своей земле и ее истории искусства.

Выставка будет открыта до 10 января 2024 года.