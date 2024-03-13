С 16 по 17 марта в Root K Contemporary в Токио пройдет групповая выставка под названием «Азербайджанская кухня» 15 юных авторов, сообщает #.

Экспозиция будет представлена в галерее Искусств KamART при поддержке посольства Азербайджана в Японии.

Азербайджанская кухня принадлежит к одной из самых интересных самобытных кулинарных традиций мира, она основана на вековых традициях и славится своими оригинальными блюдами.

Она широко известна и пользуется большой популярностью среди других восточных кухонь, а некоторые ее блюда даже вошли в меню международной. Неповторимые блюда азербайджанской кухни не спутаешь ни с какими другими, они вызывают восторженные отклики у самых искушенных гурманов.

На выставке будут представлены 32 работы на холстах.

Цель выставки – привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.