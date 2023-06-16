В Центре современного искусства открылась выставка «Четыре стихии», сообщает #.

Открытие выставки прошло при поддержке Центра современного искусства, ТМ Hillside Premium , изобразительных студий SalamArt и EmArt и собрало большое количество гостей.

В этот вечер галерея и выставочный зал Центра современного искусства стали«центром притяжения четырёх стихий», воплощённых изобразительным языком талантливых и неординарных художников.

Четыре на четыре…

Словно из глубины вековой магии языком красок проявляется необычайность самой цифры, которая читалась в линии расположения художественных работ Сабины Сафаровой, Мушфига Алиева, Ади ля Гасанова и Эмина Гахраманова . Картины словно «перетекали» друг в друга, предлагая каждый раз по иному взглянуть на стихии, в «объятиях» которых мы проживаем отпущенный нам человеческий век.

Мы живём между небом и землей. Ветер и невидимое время подгоняют нас. Куда-то идти и принимать как данность старость. Вот он – наш земной крест. Люди «заперты» между временем и пространством. Вот только это не темница… Это – про силу создавать и разрушать. Про желание строить и сносить. Про дар приводить в этот мир новую жизнь и уходить, оставаясь в памяти потомков. Про новое и ветхое. Про распутье… Про символизм…

Человек рождается из Огня любви, страсти, притяжения. Ему даровано тело, живущее Водой. Его лёгкие наполняет Воздух. Спустя отведённый срок он уходит в Землю.

Четыре стихии, разные по своей «наполненности» и одновременно единые по глубиной сути, влияют на человека, которому отведено быть жителем этого мира, изначально знающего конечность отведённого ему времени. Ищущего стабильность и опору, оттого и в формах, что создаются им, в основе своей имеют квадрат или прямоугольник. Даже личность самого человека описана Пифагором через его знаменитый квадрат… В эти же фигуры заключены художественные полотна азербайджанских художников, представивших в рамках «Четыре стихии» свои изобразительные мини-серии. Авторы сознательно подчеркнули художественное единство экспозиции, не уточняя свои работы. Оттого было интересно знать, что практически стиль каждого из них для знатоков и почитателей их таланта был узнаваем.

Выставка «Четыре стихии» – дань силе изобразите льного искусства. Которое «говорит» с каждым, кто соприкасается с ним. Экспозиция выставки словно приглашает обратиться к личным эмоциональным отправлениям. Зд есь каждый из посетителей увидит свои персональные Огонь, Воду, Воздух и Землю.

Выставка «Четыре стихии» про творческое начало и творческое искание. Себя – как личность. Себя – как персоналию. Себя – как часть четырех стихий мироздания, что дают защиту и заставляют уважать себя, стоит лишь преступить черту и ощутить всю их мощь в назидание за гордыню.

Экспозиция выставки «Четыре стихии» это напоминание, что в каждом миге, нами проживаюмом, есть Божественный промысел и всё окружающее имеет в своей основе четвёрку: календарный год делится на четыре сезона, в сутках столько же временных периодов, четыре стороны света и… природой управляют четыре стихии… представленные глазами Сабины Сафаровой, Мушфига Алиева, Адиля Гасанова и Эмина Гахраманова.

Куратор выставки Иванаева Татьяна отметила, что для неё главной составляющей выставки стала свобода выражения для каждого художника. А также желание показать, что объединённые одной идеей (сюжетным направлением), авторы могут продемонстрировать единство индивидуальностей в исполнении, вписанных в контекст одной экспозиции. Сами же авторы, говоря о своём видении стихий, выраженных на холстах, приоткрыли некоторые моменты…

Сабина Сафарова:

Стихия Воды

С трёх сторон наш прекрасный город омывается морем. Каспий бывает зеленым и голубым, сизым и темно-синим, почти черным, бывает даже пепельным. Но всегда красивым.

Иногда море нежное и теплое, и ярко светится под лучами солнца, а иногда грозное и тёмное, и с грохотом разбивается о камни. Красота бури Каспия столь же сильно завораживает и покоряет, как и его красота во время штиля.

Стихия Огня

Баку гордо называют «городом Огней». Основное толкование идет от слова «багу» — город Бога или место Бога, что тесно связано с горящими фонтанами нефти и газа. Древние жители Баку, желая обратиться к Богу, обращались лицом к огню. Когда же они нашли воспламеняющуюся нефть – кровь Бога, по всей стране стали появляться храмы огнепоклонничества. Ну а глядя сейчас на ночной Баку, словосочетание «Город Огней» приобретает двойной смысл.

Стихия Ветра

Прекрасный Баку именуют «городом ветров». Такое сравнение не случайно, ведь его название произошло от слова «Бад кубе», что в переводе с древнего наречия населявших город народов означает «обдуваемый ветром». Сильные ветра господствовали когда-то на этой земле из-за необычной формы нашего города, который представлял собой огромный амфитеатр, растянувшийся на 20 километров с запада на восток вдоль Бакинской бухты.

Стихия Земли

Полное возрождение, пробуждение мира, происходит после того, как проснутся четыре стихии – вода, огонь, воздух, земля – и помогут оживить природу. Каждая стихия помогает последующей. Земля в Азербайджане впитывает талую воду, согревается ласковым абшеронским солнцем и оживает под дуновением теплого ветра. Земля – мать каждого человека, это дом, это кормилица, символ плодородия и достатка. Поэтому для азербайджанцев земля и жизнь имеют созвучное символическое значение.

Мушфиг Алиев:

Стихия ветра

Стихия ветра в метафизике ассоциируется с образом дерева, поэтому акцент сделан на дереве с орнаментальным стволом, который превращается в кисть руки. Переплетение ветвей-пальцев и листьев напоминают развевающийся ковёр с орнаментом. Символ чистоты – белые цветы – подхвачены потоком ветра и уносятся вдаль. Образ дерева запечатлён на фоне абшеронской архитектуры.

Стихия огня

Храм Атешгях издревле считается символом огня. На его фоне изображена фигура жреца с возведёнными в молитве руками, которая сплетается с храмом и является частью его. В центре композиции – жертвенник с вырывающимся пламенем священного источника с элементами бута. Небеса в картине изображены в изломанной динамичной манере, как в калейдоскопе.

Стихия воды

Девичья башня изображена посреди бушующей стихии воды. Морские волны, перетекая через ряды кладки древнего храма, сплетаются воедино. Образ луны на башне показан семью трубами по количеству этажей. Огонь вырывается из труб в виде коврового элемента. Две зеркальные бута олицетворяют два противоположных начала. Изображённая у подножия башни рыба с декоративной чешуёй символизирует скрытые в глубинах вод знание и мудрость.

Стихия земли

Элементом земли выбран образ женщины. Виноградная лоза – символ плодородия и урожая, рождённого ею. Ангел позади неё оберегает землю, являясь с ней одним целым. На его распахнутых крыльях зигзагообразно изображены линии рек и лесов, а в виде ромбовидных элементов запечатлены камни, горы и поля.

Адыль Гасанов:

Стихия ветра

В моём восприятии ветер лишь на первый взгляд кажется невидимым глазу. А как по мне, так он наполнен цветовой палитрой пространства, которое он насквозь пронизывает. Ему присуще становиться стальным или обретать солнечные оттенки. Наши знаменитые Хазри и Гилавар из века в век сами делятся на четыре сезона. В своей работе мне захотелось подчеркнуть тот период, когда ветер, вбирая в себя раскалённость, присущую нашему краю, обрушивается всей своей нетерпимостью на упрямую зелень деревьев, испытывая те на прочность. Извечное противостояние Абшерона…

Стихия земли

Почему именно подсолнухи выбраны мною как символ земли? Земля немыслима без солнечного света, а воплощением его в моих глазах являются именно эти растения. Они словно своеобразный проводник и отражают саму суть пребывания на земле самого человека. Который следует за небесным светилом, пропуская через себя его тепло, но держась корнями за земную твердь…

Стихия огня

Бык издревле на Востоке считался воплощением солнца, огня, света и силы. Потому огонь для меня принимает образ этого животного. Как и он, огонь способен нести как созидание, так и разрушение. Мощь, начинающаяся с крохотной искры. Способная дать тепло или безжалостно уничтожить всё вокруг. Стихия, давшая миру учение огнепоклонничества и нашедшая себе пристанище на азербайджанской земле…

Стихия воды

Жизнь зародилась в воде, вышла из воды и не сможет существовать без воды. Аксиома длиною в миллиарды лет. Человек на уровне собственного генома ощущает символическую связь с первородной стихией и время от времени вновь возвращается в неё. Чистота ассоциируется с водой. Именно она имеет особое значение в метафизических подходах: стоит омыть кожу водой и на душе становится легко… Может потому порой хочется ощутить себя рыбой, и погрузиться в глубины неизведанного и непонятного, что заключено в стихии воды…

Эмин Гахраманов:

Стихия Огня

Женщина-Королева, как стихия огня притягивает силою, рядом с которой хочется подольше побыть в обжигающих чувствах, что накрывают, словно яркие крылья, и переполняют до невероятного бурления крови… Моментально приковывающая внимание, даже не прилагая каких-то усилий. Огонь… Необузданный и яростный, сметающий на своём пути любые преграды далеко за пределами своего «рождения». В момент способный перевоплотиться в ласковые «лепестки», стоит только предложить ему уютную «колыбель» и окружить вниманием…

Стихия Воды

Женщина-Подарок… Желанная в стремлении обладать… Как вода, она проскальзывает сквозь пальцы, оставляя ощущение невозможности удержать и заставить остановиться. Она захлёстывает желанием насладиться её прохладой и напиться. Даже приняв некую форму, вода оставляет за собой право сменить её на свободу, стоит лишь вырваться из ограничений. Спокойная, позволяющая прикоснуться к созерцательности чистоты и глубины, вмиг готова превратиться в бушующий поток, рвущийся к горизонту. Кто из нас не пытался удержать её «крылья»?..

Стихия Воздуха

Женщина-Ветер… Заполняющая собою всё пространство. Муза, позволяющая почувствовать себя умнее, талантливее, красивее… она отдает энергию, а взамен получает движение со стороны, потому что сама Муза никуда не идёт, но подталкивает других к совершению каких-то важных, значимых для них поступков. Как воздух игривая и непоседливая, наполняющая лёгкие ощущением полёта и вбирающая в себя тонкие вибрации мира…

Стихия Земли

Женщина-Хозяйка… По своей глубинной сути определяющая порядок мироздания. Стихия Земли – это плоть мира, что даёт силу, опору, базу для дальнейшего движения. Она основа всего стабильного и неизменного. Создает формы, законы, дает конкретность, устойчивость, структурирует, анализирует, классифицирует. Основа основ, фундаментальность, монолитность, уверенность, практичность и сосредоточенность. Она, как Хозяйка, отмеряет срок всему сущему: её лоно место рождения жизни и забирающее обратно в себя, когда приходит последний час…

Выставка продлится до 20 июня.

Вход свободный.