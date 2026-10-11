«Кроме того, оскорбительно предполагать, что избирателей так легко обмануть», — заявили активисты.

В интервью ведущим подкаста, которое должно выйти в эфир в понедельник, Бернем заявил, что обсуждал проблему российского вмешательства с канцлером Фридрихом Мерцем во время своего визита в Германию в начале недели.

«Безусловно, существует дезинформация, исходящая из России и влияющая на немецкую политику», — сказал он.

Глава британского кабинета продолжил: «Сейчас важно четко зафиксировать эти факты, и я полагаю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять: часть этой политики инициируется нашими врагами, а именно Россией».

Впервые за 10 лет с момента референдума и спустя семь сменивших друг друга правительств премьер-министр страны заявляет, что на исход референдума пыталась влиять Россия. Но предостережения о попытках Кремля оказать влияние на политику Великобритании раздаются регулярно.

В 2020 году парламентский Комитет по разведке и безопасности опубликовал доклад о вмешательстве России в выборы и референдумы в Великобритании.

В докладе не было несомненного вывода о том, пыталась ли Россия повлиять на результаты референдума по вопросу о выходе из ЕС, однако там подверглись критике сменявшие друг друга правительства — за то, что они не смогли в полной мере оценить эту угрозу и противостоять ей.