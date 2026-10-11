Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия действительно вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016-м году, и предупредил, что Москва занимается похожим во Франции и Германии.
Бернем рассказал в подкасте «The Rest is Politics», что, впервые попав на Даунинг-стрит после избрания лидером Лейбористской партии и назначения премьер-министром, он спросил о возможном вмешательстве России в то голосование. «Я получил четкий ответ: да, такое имело место», — сказал Бернэм
«Я считаю, что мы вообще-то слишком пассивно реагировали на это и недостаточно информировали людей о том, в какой степени из-за рубежа пытаются дестабилизировать политический процесс», — добавил он.
Бернем не привел дополнительных подробностей о характере или масштабах деятельности Москвы во время референдума по брекситу.
Заявление было встречено критикой сторонников британской независимости от ЕС. Группа активистов «Britain Unbound» назвала комментарии Бернема «еще одной грубой попыткой подорвать легитимность решения, принятого британским народом в 2016 году».
В заявлении группы отмечается, что иностранное вмешательство в выборы в Великобритании «явно неприемлемо», но добавляется: «Нет веских оснований полагать, что на исход референдума 2016 года повлияло вмешательство России».
«Кроме того, оскорбительно предполагать, что избирателей так легко обмануть», — заявили активисты.
В интервью ведущим подкаста, которое должно выйти в эфир в понедельник, Бернем заявил, что обсуждал проблему российского вмешательства с канцлером Фридрихом Мерцем во время своего визита в Германию в начале недели.
«Безусловно, существует дезинформация, исходящая из России и влияющая на немецкую политику», — сказал он.
Глава британского кабинета продолжил: «Сейчас важно четко зафиксировать эти факты, и я полагаю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять: часть этой политики инициируется нашими врагами, а именно Россией».
Впервые за 10 лет с момента референдума и спустя семь сменивших друг друга правительств премьер-министр страны заявляет, что на исход референдума пыталась влиять Россия. Но предостережения о попытках Кремля оказать влияние на политику Великобритании раздаются регулярно.
В 2020 году парламентский Комитет по разведке и безопасности опубликовал доклад о вмешательстве России в выборы и референдумы в Великобритании.
В докладе не было несомненного вывода о том, пыталась ли Россия повлиять на результаты референдума по вопросу о выходе из ЕС, однако там подверглись критике сменявшие друг друга правительства — за то, что они не смогли в полной мере оценить эту угрозу и противостоять ей.
Тогда МИД России категорически отверг этот доклад, назвав его проявлением «русофобии». Официальный представитель Кремля заявил, что Россия не вмешивается в выборы других стран.
Однако в том же году тогдашнее консервативное правительство Великобритании заявило, что в парламентские выборы 2019 года «почти наверняка пытались вмешаться российские деятели» .
Отдел верификации информации Би-би-си, BBC Verify, отследил связанные с Россией кампании по распространению дезинформации, в том числе с использованием искусственного интеллекта для создания поддельных видеороликов. В них имитируются журналисты и новостные агентства, освещающие события в Украине.
Так, один из сайтов с фейковыми новостями запустил утку о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел особняк, принадлежащий королю Великобритании Карлу III, по сниженной цене.
Ранее в этом году Виджай Рангараджан, глава Избирательной комиссии Великобритании, сообщил депутатам, что российские дипфейки «широко использовались на выборах по всему миру». «Нет оснований полагать, что Великобритания станет исключением», — добавил он.
В сентябре, выступая на Генассамблее ООН, премьер-министр Энди Бернем обвинил российские спецслужбы в использовании «всех имеющихся в их распоряжении средств для распространения лжи и дезинформации и для спекуляции на страхах людей». Бернем заявил, что Великобритания создаст новый центр для «сдерживания ядовитой волны» дезинформации.
Представитель Даунинг-стрит заявил: «Мы сосредоточены на обеспечении защиты наших граждан и наших институтов от иностранных держав и их марионеток, стремящихся угрожать жизни людей и подрывать наши демократические ценности».
«Мы делаем это путем укрепления наших полномочий в рамках Закона о национальной безопасности, повышения устойчивости наших институтов и критически важной национальной инфраструктуры, укрепления наших границ, а также усиления наших полицейских и разведывательных служб». (bbc.com)