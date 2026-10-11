В непальском округе Горкха ранним утром в воскресенье, 11 октября, произошли внезапные и разрушительные наводнения, которые затронули также популярный среди иностранных туристов регион Манаслу и дорогу в долину Цум.

Местные власти призывают людей покинуть берега реки Будхи-Гандаки и отправиться в более высокие и безопасные места, пишет bb.lv.

О произошедшем утром в воскресенье начали сообщать несколько крупнейших СМИ Непала, в том числе «OnlineKhabar» и «Kantipur», а позже информацию подтвердило и «Reuters».

Изначально сообщалось, что человеческих жертв нет, однако по мере развития ситуации появилась информация о нескольких пропавших без вести. По первоначальной информации, наводнение началось около четырёх часов утра на территории муниципалитета Чумнубри в округе Горкха. «OnlineKhabar» сообщает, что местные должностные лица получили информацию о сильном наводнении около 4:35 утра.

Поток наводнения был полон грязи, камней и других наносов. Местные жители рассказали СМИ, что ранее не видели на реке Будхи-Гандаки наводнений такого масштаба.

Точная причина катастрофы ещё выясняется, однако текущая версия связана с оползнем. Управление по снижению риска бедствий и их ликвидации Непала указывает, что в верховьях не зарегистрировано таких осадков, которые сами по себе могли бы объяснить столь стремительный приток воды.

Первоначальная информация указывает на то, что оползень мог перегородить Сьяр-Кхолу, то есть один из притоков Будхи-Гандаки. Когда образовавшаяся естественная запруда прорвалась, вниз по долине стремительно пошла огромная масса воды, грязи и камней.

«Kantipur» пишет, что возможный оползень произошёл между Локпой и Чумлингом — на территории, расположенной по пути в долину Цум. Местные жители также описали необычное поведение воды. «Kantipur» сообщает, что река несколько раз как будто перекрывалась и снова освобождалась. Отдельные жители рассказывали, что такой цикл повторился примерно шесть раз, каждый раз вызывая новую стремительную волну воды.

Это объясняет и предупреждения о том, что после первоначального потока наводнения опасность ещё не закончилась.