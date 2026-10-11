Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выявила признаков вспышки в России какой-либо инфекции после смерти сотрудницы противочумного института.

Об этом пишет агентство Reuters.

В ВОЗ рассказали, что российский государственный регулирующий орган сообщил об отрицательных анализах на наличие опасных патогенов у лаборантки и тех, кто контактировал с ней. Кроме того, у контактировавших с женщиной по-прежнему не выявлено никаких симптомов

«На основании предоставленной информации… ВОЗ не выявила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим событием», — говорится в заявлении ВОЗ.

В начале октября СМИ сообщили, что в городе Шелехов Иркутской области сотрудница противочумного института умерла якобы из-за легочной чумы. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но спасти ее не удалось. В Роспотребнадзоре позже уточнили, что у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии.

7 октября Роспотребнадзор рассказал, что комплекс профилактических мероприятий в Иркутске завершен, 5 тыс. лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Кроме того, аварийных ситуаций при работе с патогенами не выявлено.