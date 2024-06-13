Восемь бывших сотрудниц SpaceX подали в суд на компанию и ее основателя, американского миллиардера Илона Маска, обвинив последнего в сексуальных домогательствах, сообщил телеканал NBC News. Адвокаты предоставили журналистам копию иска, который был направлен в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе.

Заявительницы утверждают, что Маск лично распорядился уволить их, когда они написали открытое письмо о том, что в компании SpaceX происходят сексуальные домогательства, а поведение Маска в публичной сфере является «частым источником отвлечения внимания и смущения».

Илон Маск управляет компанией «в темные времена», говорится в иске. «Он относится к женщинам как к сексуальным объектам, которые оцениваются по размеру бюстгальтера, заваливает сотрудников непристойными сексуальными шутками и предлагает тем, кто бросает вызов атмосфере «зверинца», искать работу в другом месте, если им это не нравится», — заявили женщины.

В иске говорится о нескольких нарушениях федерального и государственного трудового законодательства, в том числе о том, что Маск «лично занимался сексуальными домогательствами и создавал враждебную обстановку на рабочем месте», а также мстил сотрудникам за «противодействие дискриминации, домогательствам и враждебной рабочей обстановке, которые они наблюдали», передает NBC News.

«В иске утверждается, что сообщения Маска в соцсети Twitter, теперь уже X, поощряли сексуально неприемлемые высказывания и поведение на рабочем месте среди рядовых сотрудников. В иске приводится не менее 20 его (Илона Маска) постов, в том числе несколько, в которых упоминается пенис», — отмечается в публикации. (DW)