Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. По его словам, Вооруженные силы Украины уже получили все соответствующие приказы. Зеленский назвал энергетическое перемирие хорошей новостью и выразил надежду, что договоренность будет реализована на практике. «Украина готова не наносить удары по российской энергетике и рассчитывает на аналогичную готовность России и договоренность президента Соединенных Штатов Америки по этому поводу. Мы приветствуем такую договоренность», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в Telegram. Он добавил, что Киев поддерживает любые реальные и надежные форматы прекращения огня и завершения войны.

«Вооруженные силы Украины получили все соответствующие приказы. Защищаем Украину. Боремся за поддержку для Украины. Поддерживаем все шаги партнеров, которые могут нам помочь. Ожидаем четких деталей диалога Америки с Россией и того, что Путин выполнит то, о чем сказал Президент Трамп», — сказал украинский президент. Зеленский подчеркнул, что Украина уже предлагала различные шаги для деэскалации, но, по его словам, Путин каждый раз отвечал отказом. «Очень надеемся, что наконец-то он скажет Америке, Украине и всему миру что-то другое. Что-то кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру. Украина хочет мира. Вопрос — хочет ли Россия», — заявил он.

11 октября Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Россией и Украиной. «Обе стороны согласились. Не нарушайте его», — написал американский президент в соцсети Truth Social. Комментируя слова Трампа, Зеленский сперва заявил, что впервые слышит о такой договоренности. «Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда перемирие вступит в силу», — сказал он, одновременно подтвердив готовность Киева прекратить удары по российской энергетике в обмен на аналогичный шаг Москвы. Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, также сообщил Financial Times, что Киев не располагает информацией о перемирии, а Россия продолжает атаковать украинскую энергосистему.

Позже Зеленский предложил России взаимно прекратить удары по энергетической инфраструктуре, а также заявил о готовности провести президентские выборы, если Путин согласится на два месяца полностью прекратить огонь.

Ранее Трамп призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, объясняя это ростом цен на топливо в США. Украина в ответ неоднократно предлагала взаимно остановить атаки на энергетическую инфраструктуру.

По данным Financial Times, администрация Трампа оказывает давление на Киев и европейские столицы, добиваясь прекращения украинских ударов по российским энергетическим объектам. Издание со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что в выходные 10–11 октября американские представители угрожали прекратить обмен разведывательной информацией и работу механизма PURL — инициативы НАТО, в рамках которой союзники Украины закупают американское оружие для Киева. (themoscowtimes.com)