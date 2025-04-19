Правительство Великобритании заявило, что военные провели успешные полевые испытания нового типа оружия, специально разработанного для уничтожения целой группы дронов, запущенных в скоординированной атаке. В заявлении говорится, что радиоволновое направленное энергетическое оружие успешно справилось с целым роем БПЛА.

«RapidDestroyer», оружие направленной радиочастотной энергии (RF DEW), было разработано консорциумом во главе с британским подразделением французского оборонного гиганта Thales.

Испытание проводилось на секретном военном полигоне в Уэльсе и в ходе него система RF DEW отследила и уничтожила рой БПЛА, сработав с «почти мгновенным эффектом». Сообщается, что это было крупнейшее в стране испытание подобного рода.

В видео, размещенном в социальных сетях, Министерство обороны заявило, что системы RF DEW используют энергию радиоволн для «нацеливания», «выведения из строя» или «повреждения» компонентов дронов напрямую, а не просто для нарушения их связи с наземными операторами.

Правительство заявило, что при стоимости выстрела около 0,18 долл. США радиочастотные системы ОНЭ могут стать «экономически эффективным дополнением к традиционным системам противовоздушной обороны на основе ракет».

На вопросы журналистов представитель британского оборонного ведомства ответил, что в настоящее время пока нет планов по развертыванию этой системы в Украине. (israelinfo.co.il)