Еврокомиссия в начале 2027 года представит предложения по ужесточению визового режима для граждан России. Об этом сообщает издание Politico, которое ссылается на чиновников в Брюсселе. По их словам, ужесточение необходимо для лучшей защиты ЕС от гибридных атак.

Ранее представители нескольких стран, в том числе Польши, Швеции и Эстонии, выступили за ограничения для бывших российских военных, участвовавших во вторжении в Украину. В июне с таким призывом обращались 11 стран ЕС, однако окончательное решение принято не было.

Премьер Финляндии Петтери Орпо высказался за полный запрет на выдачу россиянам туристических виз. Ранее несколько стран ввели такие ограничения, однако они не действуют на уровне всей Шенгенской зоны.

В прошлом году гражданам России, как пишет Politico, было выдано около 478 000 туристических виз в зону Шенгена, в том числе многкратные — несмотря на принятые ранее решения об ограничении практики выдачи многократных туристических виз.

Тема, как сообщали ранее СМИ, будет поднята уже в понедельник на заседании министров иностранных дел стран ЕС, на котором предполагается утвердить существенное расширение санкционного списка. Несколько стран предлагают дополнительные ограничения в отношении российских дипломатов в ЕС, в частности, введение разрешительного порядка их поездок за пределы тех стран, где они аккредитованы. Эстония, в свою очередь, добивается полного запрета на въезд в ЕС бывших российских военнослужащих.

В чём конкретно будет заключаться предложение Еврокомисии ужесточение условий для получения россиянами виз, пока не сообщается. Сейчас ряд стран и представители самой Еврокомиссии критикуют сложившееся положение дел, при котором одни страны фактически запретили въезд россиян в страну, другие же (такие как Италия, Франция, Испания, Греция) по-прежнему выдают им туристические визы. Ужесточение визовой политики, между тем, критикуют некоторые живущие в эмиграции российские оппозиционеры, указывая на то, что оно способствует росту изоляции и антиевропейских настроений в России, а также на то, что множество «гибридных атак» в странах ЕС совершали, хоть и по заказу российских спецслужб, но отнюдь не граждане России, а люди с паспортами Беларуси, Украины, Молдовы, Латинской Америки и самих европейских стран. (svoboda.org)