Зенитные ракетные комплексы Patriot, которые президент США Дональд Трамп пообещал передать Киеву, прибудут в Украину не раньше весны 2026 года. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии. Первая батарея поступит из партии, первоначально предназначенной для Швейцарии. На поставку остальных систем потребуется еще больше времени.

Издание подчеркивает, что даже после недавнего заявления Трампа об отправке оружия, включая столь необходимые Киеву комплексы ПВО, организовать оперативные поставки — серьезная задача. Министр обороны Германии Борис Писториус в разговоре со Spiegel отметил: «Мы ожидаем, что НАТО вновь обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны должны быть обеспечены новыми системами в течение нескольких месяцев».

По словам министра, страны НАТО планируют выделить до пяти комплексов для Украины, однако он признал, что это «амбициозная задача». Писториус подчеркнул важность сохранения боеспособности стран НАТО: те государства, которые передают комплексы, не должны создавать у себя брешей в системе коллективной безопасности. Теперь высокопоставленным военным из стран-союзников поручено проработать, как реализовать эти цели на практике, пишет издание.

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп анонсировал передачу Украине 17 комплексов Patriot за счет союзников по НАТО. В рамках встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» участники подтвердили готовность усилить украинскую ПВО. Германия, по словам Писториуса, передаст два комплекса, но только при условии их быстрой замены. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 22 июля также заявил, что страна внесет значительный вклад в передачу американских систем Украине. (moscowtimes.ru)