Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Киеве.

Подписи на документе поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. На английском языке соглашение называется «Agreement on Security Cooperation».

Соединенное Королевство стало первой страной мира, подписавшей подобный документ о сотрудничестве с Украиной. Соглашение формализует военное и невоенное сотрудничество Британии и Украины в поддержку безопасности Украины. Эта поддержка будет долговременной.

Соглашение предусматривает, что в случае российской атаки в будущем Британия предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве.

«Сегодня день, когда история Европы изменилась. Украина и Соединенное Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству, и в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы Великобритании», — подчеркнул Зеленский.

«Если бы такой уровень гарантий безопасности был достигнут после 1991 года с Британией и другими странами — то просто не было бы российской агрессии», — убежден президент.

Срок действия этого соглашения с Британией — 10 лет. Этот срок может быть продлен по аналогии с другими похожими соглашениями о безопасности, заключенные глобальными лидерами. (unian.net)