Центром протестов в Тбилиси на ближайшие 24 часа станет территория у первого корпуса главного вуза Грузии — Тбилисского госуниверситета.

Оппозиция вечером в воскресенье перекрыла движение на пересечении Варазисхеви с Чавчавадзе и Меликишвили, объявив предупредительную 24-часовую акцию.

Это произошло одновременно с митингом «Верни голос» у здания парламента Грузии. На него собрались представители НПО, наблюдавшие за выборами, студенческие движения и представители оппозиционных партий. До начала акции от имени студенческих организаций 13 вузов был зачитан манифест о том, что студенты будут бороться за свой голос, считая, что выборы были украдены.

После того, как было объявлено о круглосуточной акции у ТГУ, к нему начали перемещаться часть участников митинга с проспекта Руставели.

Акция у главного корпуса Тбилисского госуниверситета будет продолжаться 24 часа, объявил один из лидеров коалиции «Единство-Национальное движение» Григол Вашадзе.

По его словам, это первая точка сопротивления и предупредительный мирный протест.

«Мы стоим мирно. Обращаюсь к полиции: не выполняйте политических заданий. Проспект принадлежит народу», — заявил Вашадзе.

Лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия объявил, что оппозиция планирует перекрывать все основные транспортные развязки в городе.

«Итак, пункт первый. Тбилисский государственный университет, главный национальный символ, открытый в 1918 году, Мы стоим, стоим, ждем ухода «коцеба» («коци» — народное сокращение названия правящей партии — прим.ред), — заявил Гварамия.

На данный момент на пересечении Варазисхеви с Чавчавадзе и Меликишвили установлены два навеса.

Центризбирком Грузии накануне утвердил итоговый протокол не признаваемых оппозицией и президентом парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Озвученные цифры подтвердили предварительные результаты, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти на четвертый срок подряд.

С оглашенными результатами не соглашается ни одно из четырех оппозиционных объединений, получивших в меньшинстве парламентские мандаты.

Оппозиция требует проведения нового голосования и международного расследования нарушений на выборах 26 октября, выражая недоверие следственным органам и судебной системе. (newsgeorgia.ge)