Полиция Южной Кореи ведет расследование кибератаки северокорейских хакеров, в результате которой в их руки, вероятно, попала информация о военных технологиях, включая зенитный лазер. Об этом пишет Reuters.

«Расследование, которое проводится совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР), пытается определить объем данных, полученных [хакерской] группой, известной как Andariel», — говорится в публикации.

Агентство уточняет, что среди подвергшихся кибератаке организаций были южнокорейские оборонные фирмы, исследовательские институты и фармацевтические компании. В одном из взломанных хакерами хранилищ данных содержались ключевые оборонные секреты Южной Кореи.(gazeta.ru)