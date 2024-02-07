Президент Республики Корея Юн Сок Ёль допустил проведение саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но встрече должна предшествовать серьезная работа, чтобы она увенчалась практическими результатами, передает ТАСС.

«Межкорейский саммит можно провести вне зависимости от того, откажется ли Северная Корея от ядерного [оружия] или нет. Но для этих целей представляется затруднительным использование подхода «сверху вниз». Саммит должен пройти после обменов и обсуждений на рабочем уровне, после того, как повестка и результаты подготовлены», — сказал президент в интервью телерадиокомпании KBS.

«[Идея] просто провести саммит может снова закончиться шоу без результатов», — пояснил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что во время предвыборной кампании обещал согражданам не заниматься дипломатическими и политическими мероприятиями «ради шоу».

Предыдущий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин несколько раз встречался с Ким Чен Ыном, в том числе в Пхеньяне.