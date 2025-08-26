Режим многочисленных санкций против КНДР не привел к остановке ядерной программы народной республики. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, выступая на форуме вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«В целях сдерживания Северной Кореи были приняты многочисленные санкции, но результатом стало дальнейшее развитие ядерного и ракетного оружия», — констатировал Ли Чжэ Мён. Трансляцию выступления вел CSIS.

«Сейчас Северная Корея близка к завершению этих программ, они на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты», — считает южнокорейский президент. Согласно приведенным им оценкам, КНДР способна производить от 10 до 20 ядерных боеголовок в год.