Россия и Беларусь наблюдают рост военной активности НАТО вблизи своих границ.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, европейские страны наращивают эскалацию вокруг Украины.

«Поляки и прибалты должны бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», — отметил он.

Глава СВР подчеркнул, что Россия и США ведут интенсивный диалог.