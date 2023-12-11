Высокопоставленные официальные лица западных стран «все чаще обсуждают необходимость заменить» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро. «Поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», — заявил он.

Среди возможных преемников Зеленского якобы рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, главу администрации Андрея Ермака, экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича и мэра Киева Виталия Кличко. Сказать, что это не соответствующая реальности информация — значит ничего не сказать. Скорее всего, мы имеем дело с попыткой российской стороны запустить очередную дезинформацию.

Именно с попыткой. Потому что никто из знающих украинские реалии не воспримет заявление Сергея Нарышкина всерьез. Особенно по части Ермака, Кличко или Арестовича. Правдой является лишь то, что имеет место жесткая конкуренция между Зеленским и Залужным в плане популярности в глазах украинцев. При этом, что самое главное, никогда Валерий Залужный не заявлял о своих политических амбициях, о своих планах выдвигаться в президенты Украины.

Другое дело, что команда действующего президента Украины знакома с последними данными об умонастроениях украинцев. Да и как их не знать, если влиятельная на первый взгляд The Economist публикует данные, со ссылкой на внутренние опросы общественного мнения. Четкого указания на то, кем, когда, где проводились такие опросы, не приводится. Что наводит на мысль либо о внезапном отходе со стороны влиятельного СМИ от норм и стандартов журналистики, либо на то, что они прибегли к манипуляции.

В любом случае напомню, что согласно The Economist, рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского. По данным издания, украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%. Там же указывается, что Зеленского в рейтинге обошел даже глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Ему, как пишет The Economist без точного указания на источник своих данных, доверяет почти половина (45%) украинцев.

Складывается ощущение, что глава СВР РФ просто ознакомился с данными этого СМИ и сделал заявление. В реальности же, подчеркну еще раз, нельзя всерьез рассматривать публикацию The Economist по причине того, что в ней не раскрыто, на данные каких соцопросов они опирались. Да, нужно давно понять, что даже всемирно известные СМИ нередко открыто лгут или занимаются дезинформацией с совершенно конкретной целью, которую преследуют владельцы издания.

Я же предпочитаю руководствоваться открытыми данными. К примеру, результатами соцопроса от группы «Рейтинг». Согласно ему, если бы сейчас в Украине проводились парламентские выборы, то победу одержала бы партия военных во главе с Валерием Залужным — 36% опрошенных отдали бы свой голос за нее. Возможный блок действующего президента Владимира Зеленского оказался на второй позиции с результатом 26,7% голосов.

Тройку лидеров по набранным голосам закрыла бы партия шоумена Сергея Притулы – 7,6%. Четвертое место на таких выборах в парламент получила бы партия «Азов» – 5,8%, а партия «Слуга народа» – 5,5%. Пятипроцентный барьер также прошла бы партия «Европейская солидарность», ее результат — 5,4% голосов. По таким показателям распределение мест в Верховной Раде выглядело бы так: партия Залужного – 186 мест; блок Зеленского – 138; партия Притулы – 39; партия «Азов» – 30; «Слуга народа» – 29; «Европейская солидарность» – 28.

Как видим, никакой партии Буданова, Арестовича или Кличко тут просто нет. Про мэра Киева, в свете его многочисленных провалов в управлении городом, даже смешно вспоминать. Сегодня, к примеру, имело место огромное скопление людей на станции метро «Лыбидская» в результате закрытия шести станций метрополитена — «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром», «Теремки». Почему такое произошло? Потому, что в метрополитене разгерметизировался тоннель. Учитывая то, что Кличко является мэром Киева с 2014 года, он обязан был быть в курсе накапливающейся проблемы.

Да, у Кличко были президентские амбиции. Возможно, они есть и сейчас. Но хотеть и мочь — разные вещи. Нет у него должной поддержки в украинском обществе. Странно, что Сергей Нарышкин не знает этого. Впрочем, может и знает, но сознательно запускает дезинформацию. Причем тоже со ссылкой на какие-то мифические «достоверные данные». Они, как видим, далеки от реальности.

Какова эта реальность? Просто поразительна. Они свидетельствует о том, что украинцы готовы голосовать за несуществующую партию очередного шоумена, который является ставленником очередной группы олигархов. В украинских СМИ не раз указывалось на то, что Сергей Притула является проектом зятя экс-президента Украины Л.Кучмы, олигарха Виктора Пинчука. Который, замечу, давно известен связями с американской политической элитой.

В частности, украинские СМИ писали о том, что Пинчук пожертвовал в благотворительный фонд «Clinton Foundation» десятки миллионов долларов. Естественно, что зять человека, который создал в Украине олигархическую систему, что и поныне управляет страной, хочет иметь в ВР свою партию. И вот, как показывает соцопрос от «Рейтинга», проект под названием «партия Притулы» пользуется популярностью у украинцев. Это и неудивительно. Ведь, Притула блестяще пропиарился на войне, изображая из себя главного волонтера страны. Кто ему отвел эту роль, с какой целью — это уже секрет Полишинеля.

Точно также, с конкретной целью, совсем иным олигархом или группой олигархов, создавался проект под названием партия «Слуга народа». В том, что он лопнул — нет ничего удивительного. Слишком много членов этой партии перешло на сторону России, став предателями. Да и коррупционных скандалов, в которых замешаны «слуги»- пруд пруди. Да и скандальных заявлений «слуг», в том числе и в адрес Залужного, слишком много.

Соответственно, будет создан новые политический проект во главе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Его рейтинг будет зависеть от того, на каких условиях закончится война. Тоже самое, замечу, касается и рейтинга Залужного. При этом не стоит забывать, что создание партии — дорогостоящий проект. Стало быть, деньги на партию Залужного, если такая будет создана, могут дать только олигархи. Таковы украинские реалии. О которых важно помнить, оценивая итоги любого рейтинга, а тем более — слушая выкладки директора СВР России Сергея Нарышкина.