Российская сторона располагает данными, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки в Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его комментарий имеется в распоряжении ТАСС.

«Нынешнему руководству Франции нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — отметил Нарышкин.

По словам директора СВР, французские военные опасаются, что столь значительное подразделение не удастся незаметно перебросить в Украину и расквартировать там. «Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — резюмировал Нарышкин.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада «намерены сделать все, что необходимо», чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.