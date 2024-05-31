Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с лидерами европейских стран о совместной отправке военных инструкторов в Украину, сообщают источники Bloomberg. По их словам, он собирается представить коалицию на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Западные инструкторы займутся обучением украинских военнослужащих. По словам одного из собеседников, помощь будет сосредоточена на таких областях, как разминирование и обслуживание военной техники. Первоначально в Украину отправят ограниченное количество персонала, однако затем предполагается расширить группу. Источник отмечает, что потенциально она будет насчитывать «сотни человек».

Готовность войти в коалицию уже выразили члены НАТО из Балтийского региона. «Литва, если понадобится, будет обучать их [ВСУ] и в Украине в партнерстве со странами, которые готовы это делать», — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его правительство «открыто для обсуждения» такой возможности.

По данным источников Le Monde, Макрон также поднимал вопрос создания «коалиции инструкторов» на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая. Кроме того, свою заинтересованность в участии выразила Великобритания и Польша. Как уточнили собеседники издания, западные инструкторы будут обучать саперов и готовить солдат для новой мотострелковой бригады ВСУ.

Для ряда европейских стран участие в коалиции стало бы естественным продолжением миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), запущенной осенью 2022 года для обучения солдат ВСУ на территории объединения. В ней задействованы 24 государства-члена ЕС и Норвегия. В рамках этой программы уже обучены 52 тысячи украинских военных, или 15 бригад. Из них более 12 тысяч человек прошли подготовку именно во Франции. До конца лета обучение закончат еще 8 тысяч бойцов.

По мнению представителей западных военных структур, подготовка солдат ВСУ на территории самой Украины не только повысит их эффективность, но и снизит риски, связанные с их переброской в другие страны. Сейчас военнослужащие тренируются в основном в Польше, Германии и Великобритании, что требует значительных логистических усилий и временных затрат. Украинская армия страдает от нехватки личного состава, и командование неохотно отпускает военных с передовой. Осенью 2023 года учебный курс во Франции пришлось отложить на месяц из-за того, что Генштаб ВСУ отказался отправить солдат. (moscowtimes.ru)