Правительство Нидерландов не исключает участия в коалиции по обучению военных на территории Украины, которую предложил создать президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.

Как сообщает издание, правительство страны «в общем не исключает», что Нидерланды примут участие во французской инициативе по организации военной подготовки в Украине.

В то же время, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что еще слишком рано занимать окончательную позицию в этом вопросе.

По его словам, «всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски».

«И в этом должна поучаствовать широкая коалиция стран при поддержке важнейших союзников НАТО», — отметил нидерландский министр.