Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал незамедлительно направить западных военных в Украину, утверждая, что значительная часть территории страны является безопасной.

В своей статье для газеты Daily Mail он подчеркивает, что эти войска не должны участвовать в боевых действиях, а их задачи должны ограничиваться логистической поддержкой и обучением в тыловых районах.

По мнению Джонсона, отсутствие непосредственной угрозы на большей части украинской территории делает такую операцию вполне осуществимой.

Призывы из Лондона к размещению западных военных в Украине в российском внешнеполитическом ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.