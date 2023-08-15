Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении 24,1 млрд долларов для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей Украины.

«На следующей неделе будет полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1,5 года бомбардировок украинских школ и больниц, превращения еды и горючего в оружие, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищений украинских детей. Все это время украинцы демонстрировали невероятное мужество и стойкость», – заявил госсекретарь США на брифинге.

Он отметил, что США и десятки других стран будут поддерживать Украину, пока она не добьется устойчивого и длительного мира.

«На прошлой неделе президент Байден запросил 24,1 млрд долларов, чтобы сдержать это обещание и продолжить поддержку безопасности, экономики, гуманитарных потребностей Украины, равно как и помочь другим странам, испытывающим на себе последствия российской войны. Наши усилия и ресурсы, так же как и наших партнеров во всем мире, дали украинцам возможность бороться за их жизнь, за их свободу и их будущее. Они помогли сохранить ключевые принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости, которые жизненно важны для поддержания международного мира и безопасности. Они обеспечили то, что российское вторжение остается стратегическим провалом. Я призываю Конгресс незамедлительно одобрить этот запрос на дополнительное финансирование», – подчеркнул Блинкен.

Он также отметил, что Госдеп работает с Украиной и партнерами над долгосрочными обязательствами по ее безопасности, «чтобы помочь Украине сдержать и, если понадобится, защититься от российской агрессии в будущем».