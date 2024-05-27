Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще прорабатывается.

Как передает # со ссылкой на BFM Business, об этом заявили в министерстве обороны Франции.

В ведомстве подчеркнули, что обучение на украинских территориях является одним из многих вопросов, которые обсуждаются с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 февраля.

В министерстве добавили, что вопрос отправки инструкторов прорабатывается с украинской стороной для понимания точных потребностей Киева.