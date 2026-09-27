Иран ожидает от посредников окончательный ответ США на предложения Тегерана по открытию Ормузского пролива, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отклонил их. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.

По его словам, Тегеран ознакомился с первой реакцией американского президента, однако официального ответа через посредников пока не получил.

Аракчи отметил, что Трамп делает противоречивые заявления, поэтому иранская сторона намерена дождаться окончательной позиции Вашингтона, переданной по дипломатическим каналам.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что дальнейший прогресс в вопросе открытия Ормузского пролива будет зависеть от выполнения США условий, выдвинутых Тегераном.