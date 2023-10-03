Российских солдат на оккупированных территориях Украины начали отправлять в штрафные подразделения «Шторм Z», которые частично состоят из бывших заключенных.

Эти отряды бросают на передовую и посылают штурмовать самые сложные участки фронта, рассказали Reuters 13 человек, знакомых с этим вопросом, в том числе военные на фронте.

По их словам, отряды «Шторм Z» состоят из 100–150 человек и являются частью регулярных подразделений российской армии. На текущий момент на линии фронта может находиться до нескольких сотен таких отрядов.

В штрафные подразделения солдат отправляют за алкоголь, наркотики и отказ от исполнения приказов. «Если коменданты ловят кого-то с запахом алкоголя изо рта, то немедленно отправляют в «Шторм»», — рассказал российский солдат.

«Штрафники» несут самые большие потери в российской армии. «Штурмовики — это просто мясо», — сказал солдат из армейской части № 40318 (4-я мотострелковая бригада). Он вспомнил, как под Бахмутом в мае и июне этого года, пытался оказать медицинскую помощь нескольким раненым бойцам из «Шторм Z», но командир приказал ему бросить их.

Один из бойцов, завербованных на войну из тюрьмы, рассказал, что в июле в боях под Бахмутом в его отряде «Шторм Z» выжили только 15 человек из 120-ти. Об очень тяжелых боях, в результате которых большая часть отряда была уничтожена, поведали также трое из пяти военных, оказавшихся в числе «штрафников».

При этом трое бойцов рассказали, что им предлагали зарплату в размере 200 тыс. руб. в месяц. Однако платили в среднем половину от этой суммы.

Минобороны РФ может использовать отряды «Шторм Z» в качестве расходной пехоты, говорят в независимой организации Conflict Intelligence Team, следящей за ходом войны в Украине.

Официально Минобороны РФ никогда не признавало создание подобных отрядов, но первые сообщения о них стали появляться весной этого года, когда Институт изучения войны (ISW) опубликовал российский военный отчет о формировании «Шторм Z».

В истории России штрафбаты, подобные «Шторм Z», применялись в 1942 году, когда Красная Армия отступала под натиском фашистской Германии. Тогда Иосиф Сталин приказал формировать из солдат, покинувших свои посты, карательные батальоны и бросать их на наиболее опасные участки фронта.

Помимо этой сталинской практики в российской армии применяется еще одна — заградотряды рассказывали The New York Times украинские командиры. При этом заградотряды иногда выставляют в отношении бойцов «Шторм Z», «запирая» их в окопах под огнем Вооруженных сил Украины. (moscowtimes.ru)