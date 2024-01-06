В минувшем году экономика республики не отличилась сколько-нибудь заметным ростом, но профильные ведомства ожидают более значительных подвижек в новом финансовом цикле.

В Министерстве финансов считают, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 118,4 млрд манатов, или 2,4%, а ненефтяной, по прогнозам, вырастет на 4.6% и достигнет 84.2 млрд манатов.

Примечательно, что в ушедшем году рост экономики страны не оправдал ожиданий, а номинальный ВВП в январе – ноябре не превысил 0,8% — 110,2 млрд манатов ($64,8 млрд). По итогам года власти ожидают более оптимистичный показатель на уровне 1,5%. Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили. По его словам, рост в ненефтегазовом секторе будет вдвое больше и составит 3%.

Так, за январь-октябрь ВВП республики был на уровне 100,9 млрд манатов или на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,3%, а в ненефтегазовом — выросла на 3,1%. Отмечается, что снижение темпов экономического роста в стране в прошлом году по сравнению с позапрошлым, в том числе в нефтегазовом секторе, обусловлено падением объемов добычи и цены нефти.

Как отмечает в беседе с # экономист Акиф Насирли, из объявленных показателей видно, что минувший год оказался не столь успешным для национальной экономики. «Важнейшим показателем для измерения состояния развития экономики страны является валовой внутренний продукт, говорит он. По данным Государственного комитета по статистике (ГСК), за одиннадцать месяцев минувшего года ВВП в Азербайджане увеличился всего на 0,8 процента. При этом показатели роста не превышали процента за месяц. Прирост ВВП на душу населения ниже – всего 0,2%. Отсюда видно, что в прошлом году наша экономика находилась не в лучшем своем состоянии».

Сравнительные данные показывают, что по этому показателю страна ближе к 2018 гг. – тогда экономический рост был на уровне 1,4%. В позапрошлом году сей показатель составил 4,6%. Если не брать во внимание годы, когда ВВП снижался, последний раз столь небольшой рост экономики Азербайджана наблюдался в 2017 году. В то время экономика страны переживала серьезный кризис из-за девальвации маната. В связи с этим 2023 год запомнится как один из лет, когда экономика Азербайджана росла меньше всего.

«Если оставить за скобками годы снижения, последний раз столь небольшой рост экономики Азербайджана наблюдался в 2017 году, — пояснил А. Насирли. — В то время экономика страны переживала серьезный кризис из-за девальвации маната. Поэтому минувший год запомнится в ряду финансовых циклов с наиболее низкими показателями экономического роста. Тем временем в начале года правительство заявляло, что рост экономики Азербайджана составит 2,7%. И отсюда видно, что темпы роста оказались в разы ниже ожидаемых».

Одной из основных причин сложившейся ситуации является снижение производства в нефтяном секторе, считает он: «Нефтяной сектор является локомотивом экономического роста. Правда, фиксируется относительный рост в ненефтяном секторе, однако доходы от этого направления несущественны, поэтому очевидна зависимость экономики страны от энергетических показателей. Сейчас экономический рост в двух других странах Южного Кавказа — Грузии и Армении — составляет около 6% — в шесть раз выше, чем в Азербайджане».

Зависимость от сырьевых доходов в условиях понижения добычи на основных месторождениях Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ), наряду с удешевлением нефти, сказалась на экономических показателях страны. Статистика, как и принято, фиксирует значительный процентный рост в ненефтяном секторе. Например, экспорт из этого источника увеличился по последним данным на 10,5%, но в общей структуре экспорта доля неуглеводородного пока еще держится на уровне 9,4%, разъяснил ситуацию экономист Пярвиз Гейдаров. По его словам, львиная доля доходов республики приходится на «золотую жилу» – нефть и газ. Именно добывающая сфера пускает волны позитивных раскатов по всей экономике, поэтому для дальнейшего удержания стабильных макроэкономических показателей придется или доводить долю не нефти до 50% в структуре экспорта, или же удерживать на этой планке нефтегазовый экспорт.

По итогам одиннадцати месяцев фиксируется значительное уменьшение экспортных поступлений. Страна заработала 31,5 млрд долларов экспортной выручки. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 36,3 миллиарда долларов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом доходы республики от экспорта сократились на 4,8 млрд долларов. За тот же период расходы на импорт увеличились с 12,8 млрд до 15,8 млрд долларов. Таким образом, активное сальдо внешнеторгового баланса составило 15,7 млрд долларов, понизившись с уровня позапрошлого года в 23,4 млрд долларов на 33%, или 7, 7 млрд долларов.