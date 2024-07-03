Глава парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала публикацию Министерства иностранных дел Российской Федерации с ее фото в соцсети X, назвав ее провокацией. Об этом сообщает телеканал TF1.

В интервью у политика поинтересовались о возможной поддержке ее партии со стороны России в свете парламентских выборов во Франции. В качестве примера была приведена публикация российского внешнеполитического ведомства.

По словам Ле Пен, когда делается «столь показная и провокационная» публикация, это можно расценивать как форму вмешательства в дела Франции.