Титул крупнейшего рынка элитного жилья в 2024 году достанется столице Новой Зеландии Окленду, пишет CNBC со ссылкой на прогноз компаний Knight Frank Wealth и Douglas Elliman. Ожидается, что недвижимость в этом городе к концу года подорожает на порядка 10%.

На второе место по популярности среди сверхбогатых людей специалисты поместили индийский Мумбаи. По их оценкам, жилье там подорожает на 5,5% за год.

Третье место делят Дубай (ОАЭ), Мадрид (Испания) и Сидней (Австралия). Рост цен на жилье в этих городах не превысит 5%.

Прогноз составлен по результатам анализа предпочтений людей с состоянием от $30 млн.