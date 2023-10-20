Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 32 трансферов, ставших самыми шокирующими в истории футбола.

Возглавил список португалец Луиш Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал». На втором месте трансфер англичанина Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал». Замыкает топ-3 переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

Топ-10 шокирующих трансферов:

  1. Луиш Фигу (Португалия) — из «Барселоны» в «Реал»;
  2. Сол Кэмпбелл (Англия) — из «Тоттенхэма» в «Арсенал»;
  3. Неймар (Бразилия) — из «Барселоны» в «ПСЖ»;
  4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано (оба Аргентина) — из «Коринтианса» в «Вест Хэм»;
  5. Эрик Кантона (Франция) — из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»;
  6. Роберто Баджо (Италия) — из «Фиорентины» в «Ювентус»;
  7. Кевин Киган (Англия) — из «Гамбурга» в «Саутгемптон»;
  8. Лютер Блисетт (Англия) — из «Уотфорда» в «Милан»;
  9. Энди Коул (Англия) — из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»;
  10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес (оба Аргентина) — из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм».
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