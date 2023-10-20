Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 32 трансферов, ставших самыми шокирующими в истории футбола.

Возглавил список португалец Луиш Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал». На втором месте трансфер англичанина Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал». Замыкает топ-3 переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

Топ-10 шокирующих трансферов: