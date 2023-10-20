Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 32 трансферов, ставших самыми шокирующими в истории футбола.
Возглавил список португалец Луиш Фигу, перешедший из «Барселоны» в «Реал». На втором месте трансфер англичанина Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал». Замыкает топ-3 переход бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
Топ-10 шокирующих трансферов:
- Луиш Фигу (Португалия) — из «Барселоны» в «Реал»;
- Сол Кэмпбелл (Англия) — из «Тоттенхэма» в «Арсенал»;
- Неймар (Бразилия) — из «Барселоны» в «ПСЖ»;
- Карлос Тевес и Хавьер Маскерано (оба Аргентина) — из «Коринтианса» в «Вест Хэм»;
- Эрик Кантона (Франция) — из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»;
- Роберто Баджо (Италия) — из «Фиорентины» в «Ювентус»;
- Кевин Киган (Англия) — из «Гамбурга» в «Саутгемптон»;
- Лютер Блисетт (Англия) — из «Уотфорда» в «Милан»;
- Энди Коул (Англия) — из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»;
- Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес (оба Аргентина) — из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм».