Борьба за Балканы выходит за рамки привычного противостояния России и Запада. Регион, расположенный на пересечении европейских транспортных маршрутов и энергетических коммуникаций, становится пространством конкуренции за инфраструктуру, инвестиции и политическое влияние. Евросоюз, США, Россия, Турция и Китай преследуют здесь разные цели, а Азербайджан стремится закрепить собственные позиции через поставки газа, энергетические проекты и стратегическое партнерство с Сербией. Для Баку это возможность превратить энергетические преимущества в более широкое экономическое присутствие в Европе.

Поводом для нового обсуждения будущего региона стало заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, который назвал Россию угрозой для Западных Балкан, охарактеризовал роль Турции как стабилизирующую, а китайскую политику не стал рассматривать как проявление имперских амбиций. В интервью немецкой газете Welt Рама призвал Евросоюз ускорить интеграцию балканских государств, предложив постепенно включать их в европейские структуры, не дожидаясь завершения всех процедур вступления. За этим призывом стоит более серьезная проблема: чем дольше европейская перспектива остается неопределенной, тем больше возможностей получают внешние игроки, предлагающие региону альтернативные источники финансирования, энергетические ресурсы и политическую поддержку.

Однако объяснять происходящее исключительно соперничеством Москвы и Брюсселя было бы упрощением. Балканы представляют интерес для нескольких центров силы, причем каждый использует собственный набор инструментов. Евросоюз опирается на доступ к единому рынку, финансовую помощь и перспективу членства; США заинтересованы в устойчивости евроатлантической системы безопасности; Россия сохраняет политические и энергетические связи, прежде всего с Сербией; Турция сочетает экономическое присутствие с дипломатической активностью; Китай укрепляет позиции через инвестиции, промышленность и инфраструктуру. Государства Персидского залива также участвуют в экономических процессах региона.

При этом возможности этих игроков несопоставимы. Евросоюз остается основным экономическим партнером Западных Балкан, тогда как другие государства могут приобретать значительное влияние в отдельных секторах или странах. Поэтому речь идет не о равном разделе региона, а о конкуренции за конкретные активы, долгосрочные контракты и политические связи. Энергетические сети, электростанции, железные дороги и порты становятся не только коммерческими объектами, но и инструментами закрепления международных партнерств.

В этой системе Россия стремится сохранить возможности воздействия на европейскую периферию, используя отношения с Белградом и существующие противоречия вокруг Косово и Боснии и Герцеговины. Война против Украины и связанные с ней ограничения сократили ресурсы Москвы, но не устранили ее политических связей в регионе. Российское влияние во многом зависит от внутренних конфликтов и готовности местных элит поддерживать отношения с Москвой. Это делает балканскую нестабильность не только внутренней проблемой, но и фактором международной конкуренции.

Турция действует иначе. Будучи членом НАТО, Анкара одновременно проводит самостоятельную региональную политику, развивает торговлю и инвестиции, поддерживает дипломатические контакты с различными балканскими государствами. Ее присутствие не обязательно противоречит европейской интеграции: в ряде случаев турецкие проекты дополняют западное экономическое участие. Вместе с тем Анкара преследует собственные интересы и стремится укреплять позиции в Юго-Восточной Европе, используя исторические, культурные и экономические связи.

Китай делает ставку преимущественно на экономические инструменты. Инфраструктурные проекты и промышленное сотрудничество позволяют Пекину создавать долгосрочные связи с отдельными странами, прежде всего с Сербией. Однако оценивать китайское присутствие только через вопрос об «имперских намерениях», как это делает Рама, недостаточно. Значение имеют условия финансирования, прозрачность контрактов, долговые обязательства и влияние на критическую инфраструктуру. Проблема заключается не в самом факте китайских инвестиций, а в том, насколько устойчивы создаваемые ими зависимости и какую выгоду получает принимающая сторона.

Для Евросоюза главный вызов состоит в том, что экономическое превосходство не гарантирует автоматической политической лояльности. Если перспектива членства остается неопределенной, балканские правительства получают стимул искать дополнительные источники капитала и поддержки. Постепенная интеграция в европейский рынок могла бы уменьшить этот разрыв, однако она не должна превращаться в постоянную замену полноправному членству. Иначе многолетнее ожидание европейской перспективы будет закреплять положение региона между разными центрами силы, а не приближать его к устойчивой политической и экономической системе.

Для Азербайджана эта конкуренция открывает собственное окно возможностей. Баку не располагает финансовыми и институциональными ресурсами Евросоюза, не обладает масштабом китайской инвестиционной системы и не претендует на роль военно-политического гаранта безопасности Балкан. Его преимущество заключается в другом: Азербайджан способен связывать европейские интересы в диверсификации энергоснабжения с собственными экспортными возможностями, развивать двусторонние отношения и участвовать в создании энергетической инфраструктуры за пределами Южного Кавказа.

Южный газовый коридор уже обеспечивает такую связь. Через Грузию и Турцию азербайджанский газ поступает в Европу, а Трансадриатический газопровод проходит через Грецию и Албанию в Италию. Это делает Азербайджан участником энергетической архитектуры Южной Европы и создает основу для долгосрочного сотрудничества с европейскими потребителями. Однако значение Баку не следует сводить к объему поставок: стратегический эффект возникает тогда, когда энергетические контракты дополняются инвестициями, совместными предприятиями и участием в развитии инфраструктуры.

Наиболее наглядно эта тенденция проявляется в отношениях с Сербией. Белград стремится диверсифицировать энергетические связи, сохраняя одновременно отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и другими партнерами. Для Сербии сотрудничество с Азербайджаном означает появление дополнительного источника энергетических ресурсов и инвестиций. Для Баку — возможность закрепиться в экономике страны не только как поставщику газа, но и как участнику энергетических проектов.

Соглашение сербских государственных энергетических компаний EPS и Srbijagas с SOCAR о разработке проекта газовой электростанции в Нише, предусматривающее равное участие сербской и азербайджанской сторон в совместной компании, отражает именно этот переход. Если проект будет реализован, отношения получат более долгосрочную основу: партнеров будут связывать не только поставки топлива, но и инвестиции, управление энергетическими активами и их эксплуатация. При этом соглашение о разработке проекта еще не означает, что строительство завершено или станция введена в эксплуатацию. Его экономическое и стратегическое значение будет определяться последующими решениями и практическими результатами.

Важность сербского направления заключается и в политической логике партнерства. Белград проводит многовекторную политику, стараясь не ставить отношения с одним внешним игроком в зависимость от разрыва с другими. Азербайджан также поддерживает отношения с различными центрами силы, не стремясь превращать сотрудничество с Сербией в инструмент противостояния Москве, Брюсселю или Пекину. Поэтому азербайджано-сербское партнерство не следует трактовать как формирование нового геополитического блока. Его смысл — в создании самостоятельного канала экономического взаимодействия, который расширяет возможности обеих сторон.

Вместе с тем успех в Сербии не означает автоматического усиления Азербайджана на всех Балканах. Албания интересна Баку прежде всего как страна, через которую проходит TAP, тогда как экономические и политические условия в других государствах региона отличаются. Для расширения присутствия потребуются конкретные проекты, конкурентные финансовые предложения и доказанная коммерческая эффективность. Дипломатическая близость может облегчить заключение соглашений, но не заменяет экономического расчета.

Более широкий потенциал азербайджанской стратегии связан с соединением энергетики и транспорта. Южный газовый коридор уже связывает Каспий с европейским рынком, а Средний коридор создает возможности для перевозки товаров между Азией и Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. Эти маршруты выполняют разные функции, но вместе укрепляют роль Азербайджана как одного из узлов евразийской связанности. При этом Средний коридор сталкивается с ограничениями пропускной способности, тарифными и логистическими проблемами, а его развитие не означает появления готового прямого маршрута до Балкан. Для такого результата необходимо согласованное развитие инфраструктуры и экономически обоснованные транспортные решения.

Именно здесь просматривается стратегическая перспектива Баку. Если Азербайджан сможет расширять участие в энергетических проектах, развивать промышленное партнерство и содействовать транспортным связям между Каспием и европейскими рынками, его значение будет определяться не только экспортом газа, но и включенностью в более широкие экономические сети. Однако для этого необходимо диверсифицировать само присутствие: чрезмерная концентрация на энергетике оставляет его зависимым от рыночной конъюнктуры, доступных экспортных объемов и долгосрочных контрактов.

У такой стратегии есть и политические ограничения. Балканские государства не являются пассивными объектами внешнего влияния: они самостоятельно выбирают партнеров и используют конкуренцию между ними для решения внутренних задач. При этом нерешенные конфликты, политическая поляризация и слабость институтов могут повышать риски инвестиций. Если внешние соглашения начнут использоваться преимущественно для укрепления отдельных политических элит, а не для модернизации экономики, соперничество держав будет скорее закреплять нестабильность, чем способствовать развитию региона.

В перспективе конкуренция за Балканы может привести к двум противоположным результатам. При благоприятном сценарии она расширит источники финансирования, ускорит развитие инфраструктуры и позволит государствам региона диверсифицировать экономические связи. В таком случае проекты Азербайджана смогут дополнять европейскую интеграцию и укреплять связанность между Южным Кавказом и Европой. При неблагоприятном сценарии внешние партнерства усилят политическую фрагментацию, закрепят зависимость от отдельных поставщиков и превратят энергетические и транспортные объекты в инструменты давления. Ни один из этих вариантов не предопределен: многое будет зависеть от прозрачности соглашений, качества управления и способности балканских государств проводить реформы.

Поэтому заявление Эди Рамы следует рассматривать не только как предупреждение об активности России или других внешних игроков. Оно указывает на более глубокую проблему: Евросоюз рискует утратить часть политической привлекательности, если не сможет превратить перспективу членства в ощутимый экономический и институциональный процесс. Но ответственность за будущее региона лежит не только на Брюсселе. Балканским государствам предстоит решить, смогут ли они использовать внешнюю конкуренцию для развития, не превращая многовекторность в постоянное откладывание реформ и сложных политических решений.

Для Азербайджана Балканы становятся направлением, где энергетические преимущества могут постепенно перерасти в более широкое экономическое присутствие. Партнерство с Сербией демонстрирует практическую основу этой стратегии, а связи с энергетической инфраструктурой Южной Европы создают дополнительные возможности для ее расширения. Однако говорить о превращении Баку в самостоятельный центр силы на Балканах пока было бы преувеличением: его возможности определяются масштабом реализованных проектов, доступными ресурсами и готовностью партнеров развивать сотрудничество.

В конечном счете, борьба за Балканы — это не только соперничество государств за влияние, но и конкуренция моделей экономической связанности. Для Азербайджана ключевой вопрос заключается в том, удастся ли превратить поставки энергоресурсов и отдельные инвестиционные проекты в устойчивую сеть долгосрочных партнерств. Если это произойдет, Баку укрепит позиции между Каспием и Европой, не вступая в прямое противостояние с крупнейшими игроками. Если же сотрудничество останется ограниченным отдельными энергетическими соглашениями, потенциал балканского направления будет реализован лишь частично.

Заур Нурмамедов