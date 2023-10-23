Сегодня, 23 октября, минуло 67 лет с момента Венгерской революции 1956 года. В самой ВНР ее также именуют Венгерской войной за независимость. Это была кровавая, настоящая война. Она длилась до 11 ноября 1956 года. СССР использовал для подавления протестов огромную силу: 31 550 военнослужащих,1130 танков, 800 орудий и миномётов, 380 БТР, 3860 единиц прочей техники.

Жертвами этого кровавого подавления протестов стали около 3000 венгров убитыми и 13 000 ранеными с венгерской стороны. Показательный момент — во избежание перехода на сторону революционеров советскому руководству приходилось и лгать военным. Например, американский журналист Мелвин Ласки приводит выдержку из Time: «Некоторые русские думали, что они в Восточной Германии и что они скоро встретят американских «фашистов», вторгшихся в страну. Другие войска думали, что находятся в зоне Суэцкого канала. Наши люди объяснили, что происходит, каковы цели Венгрии и что русские сделали в Будапеште. Один капитан всё это слушал. Вдруг он бросил фуражку и сказал: «Булганин и Хрущёв изнасиловали бы своих матерей!».

Очень показательный момент. Ведь, как выясняется, многие российские военнослужащие, которых направили в конце февраля прошлого года воевать против Украины, тоже думали, что они находятся на «учениях». Плюс, даже сейчас, в век интернета, активно работала российская машина лжи, дезинформации, пропаганды. Она уверяла российских военнослужащих, что те едут воевать в Украину с «фашистами». Ясное дело, что никто пока не понес наказания за эту чудовищную ложь, но параллели более, чем очевидные.

В том числе и в плане неспособности ООН как-то оградить жителей Венгрии от того ужаса, что принесла советская армия. Согласно резолюции 120 Совета Безопасности ООН (не поддержанной Советским Союзом), 4—10 ноября 1956 года была созвана 2-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она приняла ряд резолюций, призывавших СССР, в частности, немедленно прекратить «вооружённые нападения на народ Венгрии» и «всякую форму вмешательства, особенно, вооружённого вмешательства, во внутренние дела Венгрии». Сейчас, когда и в Азербайджане давно убедились в бесполезности резолюций ООН помешать такому преступлению, как оккупация 20% территорий нашей страны, вспомнить о тех событиях также важно.

В целом, азербайджано-венгерские отношения являются просто показательными. О них очень точно написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном послании, адресованном премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. » Межгосударственные связи высокого уровня и успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывают удовлетворение. Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием», -говорится в послании.

Отметив, что наши страны конструктивно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, выступают со схожих позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам, глава государства подчеркнул: «Уверен, что, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности в рамках Организации тюркских государств», — подчеркнул президент Азербайджана.

В этой связи напомню, что 19 октября в парке Хунгарикум, расположенном в Лакителеке, Венгрия, состоялась церемония открытия бюста великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. На мероприятие в качестве почетного гостя был приглашен первый заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель азербайджано-венгерской межпарламентской группы дружбы Али Гусейнли. В мероприятии также приняли участие вице-спикер Национального собрания Венгрии Шандор Леяк, заместитель государственного секретаря Министерства культуры Венгрии Янош Сентмартони, представители Представительства Организации тюркских государств в Будапеште, местных властей, государственные и высшие учебные заведения, азербайджанские и венгерские студенты.

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде рассказал о расширении стратегического партнерства и братских отношений между нашими странами. Было подчеркнуто, что помимо общих исторических корней, дружественных отношений между лидерами Азербайджана и Венгрии, схожих угроз безопасности, с которыми сталкиваются две страны, сотрудничества в области энергетики, исключительной поддержки Венгрии восстановления территориальной целостности нашей страны как государства-члена Евросоюза. Также добавлю, что и Азербайджан знает, сколь тяжелым, кровавым и жертвенным является дорога к обретению независимости. И это еще один фактор, сближающий наши страны и народы.