Президент США Джо Байден провел параллели между вторжением России в Украину и нацистской агрессией времен Второй мировой войны во время своей речи на мысе Пуэнт-дю-Хок, посвященной годовщине высадки союзников в Нормандии, в пятницу, 7 июня. Глава Белого дома предположил, что американские ветераны хотели бы, чтобы их страна противостояла Владимиру Путину также, как в свое время боролась с Адольфом Гитлером.

«Когда войска союзников прибыли на пляжи Нормандии в День Д, диктатор, который завоевал континент, наконец-то встретил достойного соперника. Они выступили против гитлеровской агрессии. Кто-нибудь сомневается, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии Путина здесь, в Европе?» — цитирует Байдена агентство AFP.

Джо Байден на церемонии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии заявил о необходимости защищать демократию.

«Демократия начинается с каждого из нас, — подчеркнул Байден. — Когда мы говорим о демократии — американской демократии — мы часто говорим о больших идеях, таких как жизнь, свобода и стремление к счастью. Но мы не говорим достаточно о том, насколько тяжело ее защищать».

Байден также напомнил, что обычные американцы «со всех уголков Америки» оставили свои жизни на берегах Нормандии ради мира и демократии.

Агентство Reuters обращает внимание на то, что в своей в речи в Пуэнт-дю-Хок Байден в какой-то степени повторил мысль президента-республиканца Рональда Рейгана, который отмечал там годовщину «Дня Д» 40 лет назад. Тогда Рейган сказал, что за демократию «стоит умереть», и подчеркнул стремление Америки к миру в последние годы холодной войны.

Целью Байдена в речи о защите демократии было провести единую линию от Второй мировой войны к холодной войне, к созданию оборонного альянса НАТО и до нынешней агрессии России против Украины, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. (svoboda.org)