Министр иностранных дел и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских конгрессменов не повторять с Путиным ошибок, допущенных в ходе политики умиротворения в отношении Гитлера, и срочно одобрить решение о многомиллиардной военной помощи Украине.

«Я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Гитлера в 1930-х […] Я не хочу, чтобы мы продемонстрировали слабость, проявленную в отношении Путина в 2008-м, когда он вторгся в Грузию, или неуверенность нашего ответа в 2014, когда он захватил Крым и большую часть Донбасса — чтобы совершить новый акт агрессии в 2022, который обходится нам гораздо дороже», — написал лорд Кэмерон в статье в американском интернет-издании The Hill.

Более яркого примера, когда одна страна напала на другую без каких-либо оснований, трудно себе представить, — убеждает Кэмерон конгрессменов США.

«На одной стороне — Путин, надеющийся расширить его империю, просто пересидев Запад. Он думает, что мы слабы. Он думает, что ему сойдет с рук этот акт агрессии, самый шокирующий из тех, что мы видели за всю нашу жизнь», — пишет глава Форин-офиса.

«А на другой стороне — мы, — продолжает Кэмерон. — У нас есть ресурсы, экономическая мощь, знания. Наша экономика сильнее российской в 25 раз. Им пришлось обращаться за помощью к Пхеньяну. Все, что нам нужно сделать — это применить свою силу. Вопрос: есть ли у нас воля?»

Отдельный абзац Кэмерон посвятил популярным по крайней мере в первые год-полтора войны рассуждениям о том, что передача Украине современного оружия может привести к некой эскалации. Кэмерон их отметает.