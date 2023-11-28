Глава ФКИ: «Верю, что Конституционный суд восстановит нарушенные права сотен тысяч граждан»

Правозащитница: «Для Конституционного суда появилась историческая возможность, и я надеюсь, что он примет положительное решение»

Юрист: «Конституционный суд должен вынести справедливое решение, и проблема должна быть решена в срочном порядке»

Проблема сотен тысяч граждан, права которых были нарушены из-за изъятия из обращения приватизационных чеков, ждет срочного решения. Вопрос рассматривается в Конституционном суде (КС) уже более 7 месяцев, но результата нет до сих пор.

14 ноября группа чекодержателей в очередной раз встретилась с заведующим приемным отделением КС Анаром Джафаровым. Представитель КС еще раз заверил, что их вопрос будет решен. Он сообщил, что до конца ноября 2023 года этот вопрос обязательно рассмотрят и будет внесена ясность. На что акционеры заявили, что подождут до конца месяца, а 30 ноября в 15:00 соберутся перед КМ. Граждане, чьи права нарушены, уверены, что если они проявят единство, и, опираясь на законы, государство и главу государства, вместе потребуют восстановления своих прав, то это единство обязательно принесет положительные результаты и историческая справедливость будет восстановлена.

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева со стороны Администрации президента в КС было отправлено официальное письмо с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции. Это письмо было зарегистрировано в КС.

Впервые в истории независимого Азербайджана и граждане, и депутаты, и Министерство юстиции по поручению премьер-министра, и Администрация президента, а также сам президент напрямую обратились в КС по поводу дальнейшей судьбы приватизационных чеков и возникших в связи с этим массовых правовых проблем.

Депутаты Милли Меджлиса, обществено-политические деятели, представители институтов гражданского общества, интеллигенция страны заявляют, что вопросом номер для КС, является прояснение судьбы граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках. Число этих людей превышает миллион.

В беседе с AYNA президент Фонда конституционных исследований (ФКИ), юрист Алимамед Нуриев заявил, что КС должен восстановить историческую справедливость: «Указ о безвозмездной передаче населению приватизационных чеков и соответствующее законодательство четко указывают на то, что приватизационный пай является ценной государственной бумагой и ни в коем случае не может быть ограничен во времени. В то же время в законодательстве нашли отражение и другие моменты, в том числе защита прав акционеров».

«Почти 13 лет сотни тысяч граждан — их число даже больше – с ценными государственными бумагами на руках ждут того дня, когда историческая справедливость будет восстановлена. С ними солидарны и депутаты Милли Меджлиса, представители институтов гражданского общества, интеллигенция страны. Учитывая, что количество граждан, права которых нарушены, велико и их индивидуальная судебная тяжба затруднена, их обращение в Конституционный суд через своих адвокатов заслуживает похвалы», — сказал глава ФКИ.

Нуриев надеется, что КC деликатно подойдет к данному вопросу, быстро и точно расследует проблему и примет справедливое решение: «Реакция на вопрос на самом высоком уровне. Я верю, что эта проблема будет решена в ближайшее время, и Конституционный суд восстановит нарушенные права сотен тысяч граждан».

Правозащитница Новелла Джафароглу также рассказала AYNA, что и правительство, и КС должны быть заинтересованы в принятии решения в интересах граждан: «Прежде всего, потому что это конституционное право акционеров. С другой стороны, правительство Азербайджана способно и правомочно решить эту проблему. Следует учитывать, что проблема достигла такого уровня из-за безразличия и произвола группы чиновников. Эту проблему нельзя долго держать нерешенной».

«В указе покойного президента Гейдара Алиева о приватизационных чеков четко указано, что эти ваучеры могут продавать и дарить только на основании желания человека. Никаких моментов, связанных со сроком обращения и потерей стоимости, не было. Сейчас граждане требуют, чтобы им создали возможность использовать оставшиеся на руках приватизационные чеки», — подчеркнула она.

Джафароглу отметила, что положительное решение КС станет торжеством исторической справедливости: «В какой-то момент этот вопрос все равно будет решен. Эту проблему необходимо решать сегодня, а не оставлять будущим поколениям. В этом отношении у Конституционного суда появилась историческая возможность. Хочется верить, что он примет положительное решение».

В свою очередь, юрист Намизад Сафаров сообщил AYNA, что проблема в этой сфере должна быть решена справедливым путем: «Процесс приватизации не может быть завершен без участия граждан. Но что происходит? Сегодня большое количество граждан с приватизационными чеками, которые являются ценными государственными бумагами, ждут того дня, когда будет восстановлена историческая справедливость. Эти ценные государственные бумаги стали бесполезными бумажками».

«Если мы говорим о правах, гражданам должна быть предоставлена ​​возможность воспользоваться этими правами. Нет смысла продлевать эту ситуацию и пренебрегать ею. Потому что происходит массовое нарушение прав. Произошедшее не соответствует понятиям государства и права. Государство должно обеспечить права своих граждан», — отметил эксперт.

Сафаров отметил, что КС обязан принять правильное и справедливое решение: «Мне известно об обращении группы ветеранов карабахской войны и труда в Конституционный суд, и я считаю это обоснованным. Конституционный суд должен принять решение в пользу граждан. Эта проблема должна быть решена в срочном порядке».

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять право, данное законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами — экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества. Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства, вопреки Конституции!

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Автор: Айдын Герай